Con Conto Sella hai 3 mesi e una carta IKEA gratis: approfitta ora

Se stai cercando di aprire un conto bancario in Italia, Banca Sella è la scelta migliore grazie alla gamma di opzioni disponibili. Queste opzioni includono bonifici bancari, varie opzioni di carte di credito e un periodo di 3 mesi senza canone.

In più, la banca offre un’altra opportunità unica: una carta regalo IKEA dal valore fino a 100 euro. Tra i tanti prodotti spicca il Conto Premium, ricco di funzionalità e condizioni vantaggiose.

Sebbene Conto Start offra una gamma di funzionalità leggermente inferiore, è comunque un’opzione eccezionale per via del trimestre a canone zero.

Il Conto Premium di Banca Sella vanta diversi notevoli vantaggi. Questi vantaggi comprendono una carta di debito e di credito, entrambe gratuite, nonché bonifici bancari gratuiti, con la possibilità di due istantanei ogni mese.

Inoltre, il conto consente ai clienti di effettuare fino a sei prelievi gratuiti al mese dagli sportelli automatici di tutta Europa, mentre non ci sono commissioni sui prelievi effettuati dagli sportelli automatici Sella.

Conto Sella: 3 mesi di canone gratis e carta regalo IKEA

Aprire un Conto Sella Premium è un’operazione semplice che richiede solo il pagamento di un canone mensile di 5 euro. Nei primi 3 mesi, però, il canone mensile è di soli 1,50 euro al mese.

La scelta di Conto Start, invece, comporta il canone zero. Il conto può essere aperto tempestivamente, anche con l’identità digitale SPID, collegandoti al sito ufficiale di Banca Sella.

Ci sono diversi vantaggi nell’aprire un conto Sella. Il piano Start, come dicevano, è a canone zero per un trimestre. Invece, il piano Premium ha un piccolo costo di 1,50.

Entrambi i conti vengono forniti con una carta regalo IKEA. Inoltre, sono disponibili bonifici gratuiti e illimitati, nonché prelievi gratuiti dagli sportelli automatici Sella e fino a sei prelievi gratuiti da altri ATM.

Oltre alla possibilità di ottenere una carta di debito, è disponibile anche una carta di credito, ma soltanto se opti per il conto Premium. Per aprire il conto, fai clic sul link fornito di seguito:

Potrai approfittare della promo a tempo limitato, ossia una carta regalo IKEA del valore massimo di 100 euro. Non perdere questa opportunità!

