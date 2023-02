Con Conto Start Sella hai 3 mesi gratis e tanti vantaggi, scopri quali

Vuoi un conto che ti offre 3 mesi gratis e tanti vantaggi? Conto Start di Banca Sella. Con questo conto avrai un IBAN italiano incluso, una carta di debito e credito e tutti i servizi principali di un conto corrente tradizionale.

Tutto questo in un’unica app per dispositivi mobili, versatile e facile da usare.

Conto Start: tutti i vantaggi

Conto Start è stato concepito per la gestione giornaliera delle spese. Tramite l’app Sella potrai controllare totalmente le tue finanze, monitorare in real time le tue spese ed effettuare tutti i pagamenti con un semplice tap sul display.

Per quanto riguarda i costi, con il Conto Start puoi prelevare denaro contante presso gli ATM del Gruppo Sella senza pagare commissioni.

Anche i bonifici online in Italia e nei Paesi SEE sono gratuiti. Invece, se prelevi dagli sportelli automatici delle altre banche, il costo che ti verrà addebitato è di 4 euro al mese.

Con questo conto, però, non sono disponibili i bonifici istantanei. Se ti interessa questa funzionalità devi scegliere il conto Premium.

La carta di debito è inclusa col conto e se la richiede in fase di apertura è anche gratuita. Il canone di tenuta conto è di 1,50 euro al mese.

Le altre funzionalità incluse nel conto sono il salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, il monitoraggio delle spese, l’invio istantaneo dei soldi ad altri clienti Sella.

Come aprire conto Start e ottenere 3 mesi gratis

La prima cosa che devi fare è accedere a questo link per aprire il conto. Come dicevamo, grazie all’attuale promozione, potrai avere 3 mesi gratis in cui non pagherai il canone di tenuta conto.

Poi, dal quarto mese in poi, pagherai 1,50 euro al mese. Ovviamente, puoi aprire il conto soltanto se sei maggiorenne e residente in Italia.

Per attivarlo online ti occorre il codice fiscale, un documento di riconoscimento in corso di validità, un numero di cellulare, l’indirizzo di posta elettronica e una webcam per l’identificazione diretta. Tutto qua!

