Con Crédit Agricole ricevi fino a 250 euro in buoni Amazon: ecco come fare

La gestione delle finanze personali è diventata sempre più semplice e accessibile grazie ai conti online. Crédit Agricole offre un’opportunità imperdibile per chi desidera aprire un conto corrente digitale: i nuovi titolari, infatti, potranno beneficiare di canone azzerato per i primi 9 mesi. In più, l’istituto di credito propone un incentivo davvero interessante: fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Scopriamo come richiederli.

Fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon: come richiederli

Aprire un conto corrente online con Crédit Agricole non è mai stato così conveniente. Grazie al conto online a canone zero, i clienti possono gestire tutte le loro operazioni bancarie comodamente da casa o tramite l’app dedicata. L’offerta è valida per tutti coloro che apriranno un conto entro il 5 settembre.

Ma come ottenere i tanto attesi Buoni Amazon? Ci sono tre opzioni. Per chi sceglie di aprire il conto e sottoscrivere una carta di debito Crédit Agricole Visa, c’è la possibilità di ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo seguendo questi passaggi:

Apri il conto entro il 5 settembre inserendo il codice promozionale “VISA”

Sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa

Effettua una spesa con la carta di almeno 500 euro e fino a 1.000 euro per ricevere i Buoni Regalo

L’offerta non finisce qui. Invitando amici ad aprire un conto online con Crédit Agricole, è possibile ricevere ulteriori Buoni Regalo per un valore totale di 150 euro. Ogni amico che aprirà un conto utilizzando il codice promo che hai condiviso ti farà guadagnare un Buono Regalo da 25 euro, fino a un massimo di sei amici. Anche i tuoi amici riceveranno un Buono Regalo da 25 euro ciascuno.

Se, oltre a tutto questo, sottoscrivi anche il servizio Protezione Mobile di Crédit Agricole, avrai diritto a ulteriori 50 euro in Buoni Regalo. Questa soluzione assicurativa, disponibile tramite App o Home Banking, protegge i tuoi dispositivi elettronici portatili in caso di furto o danno accidentale a soli 8 euro al mese.

Crédit Agricole unisce la comodità di un conto completamente digitale alla sicurezza di un supporto umano, grazie alla possibilità di avere un consulente dedicato, sia in filiale che a distanza. Questo rende la gestione del proprio conto semplice e sicura, con la possibilità di gestire tutto tramite l’app, ricevere la carta di debito direttamente a casa e firmare il contratto con un semplice videoselfie.