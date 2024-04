Con Disney+ puoi vincere un viaggio in Giappone: scopri come

Disney+ ha pensato di fare un regalo speciale agli utenti che decidono di abbonarsi: fino al 30 aprile 2024 hai la possibilità di vincere un viaggio in Giappone. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come puoi partecipare al concorso! Per poter tentare la fortuna, è indispensabile attivare uno dei piani Disney+ attualmente disponibili, tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese e piano Premium a 11,99 euro al mese. Tra questi, lo Standard e il Premium sono disponibili anche con abbonamento annuale, rispettivamente a 89,90 euro/anno e 119,90 euro/anno, che ti consentono dunque di risparmiare.

Commedie, drama, true crime, documentari National Geographic e serie unscripted sono alcuni dei contenuti che negli ultimi anni hanno portato questa piattaforma streaming ad essere la preferita degli utenti. Tra i contenuti disponibili c’è anche la prima stagione di Shogun, miniserie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 1975, scritto da James Clavell, a sua volta ispirato a vicende reali. Per partecipare al concorso che mette in palio un viaggio in Giappone, Disney+ ti invita a non perderti tutti gli episodi della nuova serie Shogun. Mettendoti alla prova con il quiz potrai vincere un viaggio in Giappone in partnership con WeRoad.

Concorso Shogun: vinci un viaggio in Giappone

Dopo aver scelto uno dei piani Disney+ che ti consentono di avere il meglio dell’intrattenimento tra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro, inizia a guardare subito gli episodi disponibili della serie Shogun. Per partecipare devi registrarti al concorso con l’email utilizzata per registrarti a Disney+, rispondere alle domande, leggere e confermare di accettare il regolamento completo e l’informativa sulla privacy.

Il concorso, iniziato il 27 febbraio 2024, terminerà il 30 aprile 2024 mentre l’estrazione finale si terrà entro il 31 Maggio 2024. Per provare a vincere il concorso è necessario rispondere correttamente almeno ad una domanda, ma ricorda i partecipanti che risponderanno correttamente al maggior numero di domande avranno più possibilità di vincere il premio finale. Non perdere altro tempo!