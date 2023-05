Con Echo Dot 5 dai vita alla tua Smart Home: in offerta a meno di 40€

Echo Dot di 5a generazione è il più recente modello di altoparlante intelligente di Amazon, dotato di Alexa integrata. Puoi usare la tua voce per controllare la musica, le notizie, le domande, le chiamate e molto altro.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile e ordina subito il tuo Echo Dot di 5a generazione su Amazon. Solo per oggi, puoi risparmiare il 38% e portarti a casa questo dispositivo per soli 39,99 euro invece di 64,99. Affrettati perché le scorte sono limitate.

Ricorda che puoi collegare l’Echo Dot ad altri dispositivi compatibili per creare una casa intelligente. Echo Dot ha un design elegante e sferico, con una griglia in tessuto che si adatta a ogni ambiente. Il suono è ricco e bilanciato, grazie al woofer da 1,6 pollici e al processore Dolby.

I migliori pregi di Echo Dot

Ma cosa rende l’Echo Dot di 5a generazione così speciale? Ecco alcuni motivi per cui dovresti sceglierlo:

Un sensore di temperatura integrato che ti permette di sapere la temperatura della stanza in cui si trova e di regolare il termostato o il climatizzatore in base alle tue preferenze.

Dei nuovi controlli a sfioramento che ti consentono di mettere in pausa la musica o annullare la sveglia con un semplice tocco sul dispositivo.

Una qualità del suono migliorata rispetto ai precedenti modelli, con bassi più profondi e alti più chiari. Puoi anche abbinarlo ad un altro Echo Dot per creare un effetto stereo.

Come vedi, Echo Dot di 5a generazione è un altoparlante intelligente completo e versatile, che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tua vita più facile e divertente. Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon.

