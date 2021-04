Con eero la tua nuova rete mesh è scontata del 25%

Se basta spostarsi sul balcone per una piccola grigliata di Pasquetta per notare come la rete Wifi non arrivi più, allora è il momento di fare una scelta: la rete mesh con cui arrivare in ogni angolo della casa, balconi e pertinenze compresi, è un’opzione obbligata per evitare di restare isolati con i propri smartphone, pc e tablet di famiglia. In queste ore una delle soluzioni più note è in forte sconto, arrivando al miglior prezzo di sempre e creando quindi una opportunità unica per dare massima copertura al proprio Wifi: si tratta della famiglia eero, disponibile con lo sconto del 25%.

Si può acquistare un singolo elemento per coprire fino a 140 metri quadri, se ne possono acquistare due per superare i 300 metri quadri o si può accedere al bundle da 3 per avere piena copertura anche su tre piani e oltre 450 metri quadri. Questi i prezzi in queste ore di sconto speciale:

eero, singolo : 74 euro 99 euro

: 74 euro eero, bundle da tre: 194 euro 259 euro

Se facendo la grigliata in giardino o la bicchierata sul balcone non mancheranno i messaggi WhatsApp, la musica in streaming o i cartoon sul tablet, sarà anche grazie ad una rete mesh affidabile che porta la rete laddove serve. E chissà che con il bel tempo anche lo smart working possa spostarsi là dove fino ad oggi non si era mai immaginato di dislocare la propria postazione.