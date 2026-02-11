Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta

Ultima chiamata per l’offerta Engie Energia che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima gas per i prossimi due anni. Con PuntoFisso 24 Mesi avrai infatti lo stesso prezzo per Smc in bolletta fino al 2028 mettendoti così al riparo da oscillazioni del mercato e imprevisti che possono far improvvisamente lievitare i costi.
Il prezzo sarà fissato a 0,355 €/Smc per tutta la durata del contratto. Indipendentemente da cosa succederà sui mercati internazionali, il tuo prezzo al metro cubo resterà quindi invariato fino al febbraio 2028. A questo dovrai aggiungere la quota fissa indipendente dai consumi di 84 euro all’anno, circa 7 euro al mese, trovandoti comunque di fronte a una delle tariffe più competitive in questo senso.
La procedura di attivazione è veloce e interamente digitale: basta avere una vecchia bolletta sottomano per recuperare i dati con Engie che si occuperà di comunicare il recesso al tuo attuale fornitore garantendoti la continuità di servizio senza interruzioni del gas in casa.
A proposito di digitale, potrai effettivamente gestire tutto dall’app ENGIE Italia, in cui riceverai la bolletta, potrai consultare uno storico dei consumi fino a 2 anni, verificare eventuali nuove offerte e, se dovesse servire, contattare il servizio clienti per qualsiasi esigenza.