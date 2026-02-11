 Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta

La promozione che ti farà pagare lo stesso prezzo per il gas per i prossimi 24 mesi.
Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta
Green Risparmio energetico
La promozione che ti farà pagare lo stesso prezzo per il gas per i prossimi 24 mesi.

Ultima chiamata per l’offerta Engie Energia che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima gas per i prossimi due anni. Con PuntoFisso 24 Mesi avrai infatti lo stesso prezzo per Smc in bolletta fino al 2028 mettendoti così al riparo da oscillazioni del mercato e imprevisti che possono far improvvisamente lievitare i costi.

Attiva l’offerta

Energia PuntoFisso 24 mesi

Il prezzo sarà fissato a 0,355 €/Smc per tutta la durata del contratto. Indipendentemente da cosa succederà sui mercati internazionali, il tuo prezzo al metro cubo resterà quindi invariato fino al febbraio 2028. A questo dovrai aggiungere la quota fissa indipendente dai consumi di 84 euro all’anno, circa 7 euro al mese, trovandoti comunque di fronte a una delle tariffe più competitive in questo senso.

La procedura di attivazione è veloce e interamente digitale: basta avere una vecchia bolletta sottomano per recuperare i dati con Engie che si occuperà di comunicare il recesso al tuo attuale fornitore garantendoti la continuità di servizio senza interruzioni del gas in casa.

Attiva l’offerta

A proposito di digitale, potrai effettivamente gestire tutto dall’app ENGIE Italia, in cui riceverai la bolletta, potrai consultare uno storico dei consumi fino a 2 anni, verificare eventuali nuove offerte e, se dovesse servire, contattare il servizio clienti per qualsiasi esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)

Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)
Ultime 48 ore per bloccare il prezzo della luce: scopri l'offerta Engie

Ultime 48 ore per bloccare il prezzo della luce: scopri l'offerta Engie
E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica

E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica
Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive

Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive
Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)

Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)
Ultime 48 ore per bloccare il prezzo della luce: scopri l'offerta Engie

Ultime 48 ore per bloccare il prezzo della luce: scopri l'offerta Engie
E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica

E.ON Luce Drive Smarty: fino a 120€ di bonus se ricarichi l'auto elettrica
Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive

Ferrari Luce è l'auto elettrica col design di Jony Ive
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
11 feb 2026
Link copiato negli appunti