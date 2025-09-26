Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per due anni, scopri la promo

In un contesto in cui i prezzi dell’energia continuano a subire variazioni, avere la possibilità di bloccare le tariffe diventa un vantaggio concreto per le famiglie. Con l’offerta Energia PuntoFisso, Engie consente di fissare il costo della materia prima di luce e gas per due anni, mettendo al riparo i clienti da eventuali rincari futuri.

La promozione, attivabile sul sito del fornitore, è valida fino al 1 ottobre 2025 e può essere attivata sia per luce e gas insieme, sia per una sola delle due forniture. Detto questo, entriamo nel dettaglio delle tariffe proposte da Engie.

Energia PuntoFisso di Engie: stabilità, semplicità e servizi inclusi

Con Energia PuntoFisso, il prezzo resta invariato per 24 mesi: per la luce la materia prima costa 0,1112€/kWh, mentre per il gas 0,414€/Smc, a cui si aggiunge un costo di commercializzazione di 72€ all’anno (più 0,00795 €/Smc per il gas). Questo approccio premia l’uso consapevole dell’energia, perché si paga sempre in base ai consumi reali, senza sorprese dovute alle fluttuazioni di mercato.

La proposta di Engie si distingue anche per la sua trasparenza: è un’offerta chiara, facile da confrontare e gestibile in modo completamente digitale. Le bollette arrivano online, i pagamenti avvengono tramite addebito diretto su conto corrente e tutto può essere monitorato dall’app ENGIE Italia, che consente di controllare consumi e storico fino a due anni.

Un altro punto di forza è l’attenzione all’ambiente: l’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Inoltre, il servizio clienti di Engie è riconosciuto per affidabilità, con 9 clienti su 10 soddisfatti.

Con Energia PuntoFisso, Engie offre quindi non solo tariffe bloccate per due anni, ma anche un pacchetto che unisce comodità, sostenibilità e supporto costante, aiutando le famiglie italiane a pianificare le spese energetiche con maggiore serenità. Approfittane e attivala direttamente sul sito ufficiale.