Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi

La nuova promozione Engie Energia Punto Fisso dà la possibilità concreta di proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico tramite un prezzo bloccato sulle tariffe luce e gas per due anni.

L’offerta, attivabile ancora per oggi sul sito ufficiale del fornitore, è pensata per chi desidera fissare i costi nel tempo, senza vincoli o penali di recesso. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe proposte da Engie.

Basta rincari su luce e gas con Engie

Il piano offre tariffe chiare e fisse per tutta la durata del contratto. Per l’energia elettrica si può scegliere tra due alternative:

Soluzione monoraria da 0,1015 €/kWh ;

; Tariffa multioraria con prezzi pari a 0,1031 €/kWh (F1), 0,1103 €/kWh (F2) e 0,093 €/kWh (F3).

La quota di commercializzazione applicata da Engie per entrambe le forniture è di 72€ l’anno, cui si aggiunge un contributo di sbilanciamento di 0,002 €/kWh.

Per quanto concerne il gas, il costo della materia prima è fissato a 0,387 €/Smc, mentre restano invariati i costi regolati come rete e oneri di sistema.

Il pacchetto include anche servizi digitali come la bolletta online, il pagamento tramite addebito diretto e l’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. E grazie all’app Engie Italia è possibile monitorare i consumi fino a due anni indietro, gestire il contratto e accedere rapidamente all’assistenza.

A proposito: il supporto clienti è uno dei punti forti della promo. Non a caso, Engie è stata premiata da Altroconsumo come “Provider Consigliato” e valutata positivamente da Consumerismo e ITQF per qualità del servizio e convenienza.

L’attivazione va fatta completamente online e richiede pochi passaggi: basta andare sul sito di Engie e dopo aver selezionato “Configura ora”, è sufficiente inserire i dati personali, le informazioni relative alla fornitura e il metodo di pagamento. La conferma dell’attivazione avverà via telefono e email. Sarà poi Engie invece ad occuparsi di contattare il vecchio fornitore, così da non incappare in interruzioni del servizio.