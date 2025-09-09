 Con ExpressVPN navighi dall'estero come se fossi in Italia a soli 4,49€/mese
Sicurezza VPN
Restare connessi ai propri siti e servizi abituali anche quando ci si trova fuori dall’Italia è possibile grazie a ExpressVPN, che mette a disposizione server situati anche nel nostro Paese. Collegandosi a questi, si ottiene un indirizzo IP italiano, utile per aggirare i blocchi geografici e continuare ad accedere liberamente a piattaforme e contenuti riservati al territorio nazionale.

In questo periodo è attiva una promozione speciale: il piano biennale è disponibile con il 67% di sconto, al prezzo di 4,49€ al mese, con 4 mesi gratuiti aggiuntivi e una eSIM Holiday utilizzabile per tre giorni senza costi extra. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche che rendono unica la proposta di ExpressVPN.

Perché scegliere ExpressVPN: funzioni e vantaggi

ExpressVPN non si limita a garantire accesso illimitato ai contenuti: la sua tecnologia assicura anche il massimo livello di protezione dei dati personali. Grazie a sistemi di crittografia avanzata e al protocollo proprietario Lightway, la connessione rimane sempre veloce e stabile, mentre la politica no log certifica che nessuna attività online viene registrata o tracciata, nemmeno quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica.

La copertura globale del servizio è uno dei suoi punti di forza: oltre 105 Paesi, Italia compresa, e la possibilità di collegare fino a otto dispositivi in contemporanea, senza limiti di traffico. Che si tratti di streaming in alta qualità, navigazione quotidiana o lavoro da remoto, ExpressVPN garantisce fluidità e sicurezza, anche con contenuti in 4K.

Con la promo attuale, il costo di ExpressVPN si abbassa a 4,49 € al mese per il piano biennale, con 4 mesi aggiuntivi senza spese e una eSIM gratuita per navigare all’estero per tre giorni. Il tutto accompagnato da una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, che permette di testare il servizio senza rischi.

Attivare l’offerta è semplice: basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN e completare la procedura in pochi passaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Edoardo D'amato
9 set 2025
