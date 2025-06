Con Fastweb hai internet ULTRAVELOCE a soli 24,95 euro al mese

L’offerta Fastweb Casa Light FWA è quella che stavi aspettando per installare finalmente una linea internet velocissima, con un router di ultima generazione e una serie di incredibili vantaggi. Oggi può essere tua a soli 24,95 euro al mese e puoi abbonarti direttamente online dopo aver verificato la tua copertura.

Con questa promozione potrai avere Internet fino a 1 Gigabit/s grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che porta l’ultrafibra direttamente a casa tua senza necessità di cavi. Il cuore dell’offerta è rappresentato però anche dall’Internet Box NeXXt One, un router di ultima generazione con Wi‑Fi 6, pensato per darti copertura completa e massima velocità in ogni angolo della casa. Abbinato al Fastweb Booster con Alexa integrata ti aiuterà a portare internet anche in ambienti grandi o case su più piani.

L’installazione è semplicissima: un tecnico Fastweb posizionerà una piccola antenna esterna (grande quanto un libro) sul balcone o sul tetto, e in poche ore sei pronto a navigare senza limiti.

L’offerta è a zero vincoli: questo significa che puoi disdire quando vuoi, senza penali per darti la massima libertà. La soluzione perfetta per avere una connessione potente, sicura e flessibile. Scopri e attiva subito Fastweb Casa Light FWA.