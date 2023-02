Con Finom fatture in meno di 60 secondi, ecco come

Fatture in meno di 60 secondi? Con Finom si può! È una piattaforma digitale che offre ai propri clienti tanti servizi per gestire le proprie finanze.

Tra i servizi offerti c’è appunto quello di fatturazione, che è stato progettato per facilitare e rendere più veloce il processo di creazione e invio delle fatture.

Come detto in precedenza, in meno di un minuto il libero professionista o l’azienda potrà compilare e inviare una fattura, dedicando poi il resto del tempo alle altre importanti attività.

In meno di 60 secondi grazie alla grande funzionalità

Come è possibile compilare e inviare fatture in meno di 60 secondi con Finom? Grazie alla funzione di auto-completamento dei campi, la quale consente l’impostazione rapida della fattura senza necessariamente digitare informazioni e modelli manualmente.

In questo modo il risparmio di tempo è notevole e, una volta che la fattura è pronta, potrà essere inviata via Messenger o email con un semplice clic.

Un link di pagamento viene abbinato a ogni fattura, permettendo in questo modo ai clienti di pagare velocemente e senza problemi.

Inoltre, Finom usa le notifiche smart, le quali servono per ricordare ai propri clienti i pagamenti in scadenza.

Tutte le fatture emesse vengono in automatico allegate alle transazioni del conto corrente, assicurando ordine e organizzazione ai libri contabili.

Accedendo a questa pagina, si può optare per il solo servizio di fatturazione oppure quello che comprende tutto, ossia la possibilità di scegliere uno tra i cinque conti online.

Scegliendo soltanto il servizio di fatturazione, si può scegliere tra lnvoicing Solo a 0 euro e Invoicing Start a 4 euro al mese.

Finom offre anche un interessante servizio di traduzione delle fatture in altre lingue, tra cui l’inglese, il francese, il tedesco, il polacco e l’olandese.

Per facilitare il lavoro è disponibile una funzione di filtro e ricerca sulle fatture, che permette di avere tutto sotto controllo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.