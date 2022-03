Con Flextax puoi aprire la Partita Iva a partire da 259 euro l'anno

Se hai bisogno di aprire la Partita IVA e lasciare che venga gestita da un team di esperti online, Flextax è la soluzione che stavi cercando. Ad un prezzo di 259 euro l’anno ti offre pieno supporto per la gestione della tua contabilità, dichiarazione dei redditi, F24 e Instratat.

Inoltre, iscrivendoti gratuitamente attraverso questo coupon riceverai un buono da 20 euro da spendere per l’acquisto di un piano di abbonamento Plus, che pagherai quindi soltanto 239 euro per un anno.

Flextax, la gestione della tua Partita IVA a soli 259 euro l’anno

Flextax è un team di consulenti fiscali che ti aiuta a gestire la tua contabilità online con il massimo supporto. È previsto un piano di iscrizione gratuito che garantisce una prima chiamata di assistenza, un ticket di consulenza fiscale di 10 anni, l’accesso ai tool per la simulazione delle tasse e per la gestione della fatturazione non elettronica includendo 100 fatture di tipo elettronico.

I servizi Plus, che hanno un costo di partenza di 259 euro all’anno più IVA, ma che puoi pagare solo 239 euro grazie a questo coupon, offrono quanto segue:

Ticket di consulenza fiscale illimitato

Accesso ai tool per la simulazione delle tasse

Accesso gestionale per la fatturazione non elettronica

Accesso gestionale per le fatture elettroniche (100 fatture incluse)

Assistenza fiscale dedicata via telefono

Gestione della contabilità e redazione della dichiarazione dei redditi

Il prezzo può ovviamente variare a seconda delle tue necessità, per questo la prima chiamata di assistenza è totalmente gratuita per parlare con il team di esperti e capire quale può essere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Flextax può essere dunque lo strumento perfetto se hai pensato di aprire la Partita IVA o vuoi comunque affidarti a degli esperti per la gestione della tua contabilità a prezzi veramente competitivi. È possibile pagare con carta di credito e bonifico bancario: in caso non fossi soddisfatto, puoi contare su una garanzia di rimborso fino a 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.