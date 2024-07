Con GravityZone Small Business Security proteggi la tua rete aziendale

GravityZone Small Business Security di Bitdefender è la soluzione completa per la sicurezza informatica delle piccole imprese. Il prodotto nasce dalla consolidata esperienza di Bitdefender con l’obiettivo di aiutare le aziende a difendersi dalle più comuni minacce cibernetiche. Infatti, GravityZone Small Business offre protezione dai ransomware, dagli attacchi di phishing e dagli attacchi privi di file, vale a dire tre delle più pericolose minacce in ambito aziendale. Bitdefender aggiunge inoltre a questi vantaggi anche la massima semplicità d’installazione e una gestione facilitata.

Rete aziendale al sicuro con GravityZone Small Business

GravityZone Small Business raggruppa tutte le principali funzionalità per la sicurezza che servono alle piccole aziende, evitando loro di dover pagare per servizi non necessari. La suite implementa un anti-malware tra i migliori del settore che blocca trojan​, spyware​, adware, keylogger, rootkit e altri tipi di software dannosi.​ Il sistema anti-exploit avanzato di GravityZone Small Business evita che le falle vengano sfruttate proteggendo i programmi d’uso comune come i browser, Microsoft Office o Adobe Reader. La protezione anti-phishing blocca invece le pagine Web contraffatte impedendo che gli utenti possano passare per errore informazioni sensibili e dati aziendali ai truffatori online. Le diverse tecnologie di protezione dalle frodi contribuiscono infine ad assicurare una navigazione Web sicura. GravityZone Small Business esamina infatti il traffico in entrata sui protocolli SSL, HTTP e HTTPS e impedisce il download di malware sull’endpoint.

Il prezzo della licenza di 1 anno per un solo dispositivo è di 20,29 euro, mentre per proteggere fino a 5 dispositivi bastano 101,49 euro, sempre per la durata di 12 mesi. I clienti possono in ogni caso configurare liberamente l'abbonamento in base alle proprie esigenze e ai dispositivi aziendali da proteggere.