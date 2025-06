Con ho. Mobile 100 Giga su rete Vodafone a 5,99€ al mese

Fino al 30 giugno è possibile attivare la nuova offerta di ho. Mobile da 100 Giga in 4G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione è scontato a 2,99 euro per i clienti che richiederanno la portabilità da Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena e altri MVNO, mentre per i clienti TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb il costo è di 29,90 euro.

L’offerta da 100 Giga a 5,99 euro al mese di ho. Mobile si rivolge in particolare a quanti sono alla ricerca di una proposta mobile con una rete veloce e stabile come quella di Vodafone spendendo il minimo indispensabile rispetto anche ai canonici 10 euro mensili.

Cosa comprende l’offerta di ho.

L’ultima offerta da 5,99 euro al mese di ho. Mobile include 100 Giga per navigare in Internet su rete 4G Vodafone, insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti. Minuti e SMS che restano gli stessi anche all’interno dell’Unione europea, mentre per quanto riguarda il roaming zero Ue si hanno a disposizione 7,60 Giga in 4G (l’operatore dipende dagli accordi presi da Vodafone con i vari operatori locali).

A proposito di prestazioni, gli utenti possono beneficiare di una velocità in download fino a 60 Mbps, valore più che ottimale per quanti hanno la necessità di guardare un contenuto in streaming, giocare online con i propri amici e navigare in Internet senza fastidiose interruzioni.

Volendo, è sempre poi possibile sperimentare la rete 5G Vodafone aggiungendo l’opzione ho. il Turbo a 1,29 euro al mese, oppure sottoscrivere direttamente l’ultima offerta in 5G di ho. Mobile da 9,99 euro al mese.

In conclusione, tra i servizi compresi nell’offerta compare anche la navigazione in hotspot. Quest’ultima funzione risulta di grande utilità se si è spesso fuori casa, dal momento che permette di condividere i dati mobili della propria offerta su un altro dispositivo.