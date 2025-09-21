 Con ho. Mobile hai 100 Giga e tutto illimitato a soli 5,99 euro al mese
Scopri l’offerta ho. Mobile: 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro/mese. Attivazione da 2,99 euro e SIM gratuita,
Telecomunicazioni
A soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile mette a disposizione una delle promozioni più competitive del momento: 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati, senza costi nascosti e con tutta la praticità di ho. Mobile. Ecco tutti i dettagli di questa ottima offerta.

Tutti i dettagli della promozione ho. Mobile a 5,99 euro

La nuova offerta ho. Mobile include 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati, al costo di soli 5,99 euro al mese. L’attivazione parte da 2,99 euro per i clienti provenienti da operatori come Iliad, PosteMobile, Kena, CoopVoce, Daily e altri, mentre per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very il costo è di 29,90 euro. La SIM è gratis e la prima ricarica ha un importo di 6 euro. È possibile anche attivare un nuovo numero.

Tutto è facilmente gestibile tramite l’app ho., che consente di controllare i consumi, effettuare ricariche, ricevere assistenza e attivare servizi extra. Per chi vuole ancora più comodità, è disponibile anche l’eSIM, così da avere più numeri sullo stesso dispositivo senza scheda fisica.

Inoltre, grazie alla rete potenziata, ho. Mobile offre oggi navigazione anche in 5G e servizi esclusivi come il Turbo, attivabile a soli 1,29 euro in più al mese per navigare alla massima velocità, e la possibilità di scegliere un numero personalizzato. Non manca il VoLTE gratuito, per chiamate in alta definizione mentre si naviga in 4G.

E se l’offerta non ti convince? C’è la formula “Soddisfatti ho. Rimborsati”, con 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso in pochi clic.

Con 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile propone una tariffa chiara, conveniente e ricca di vantaggi extra. L’attivazione è rapida, anche tramite SPID, l’app è completa e intuitiva, e la rete garantisce prestazioni sempre elevate. Attiva ora ho. Mobile a 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

21 set 2025
