Con ho. Mobile hai 100 Giga e tutto illimitato a soli 5,99 euro al mese

A soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile mette a disposizione una delle promozioni più competitive del momento: 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati, senza costi nascosti e con tutta la praticità di ho. Mobile. Ecco tutti i dettagli di questa ottima offerta.

Tutti i dettagli della promozione ho. Mobile a 5,99 euro

La nuova offerta ho. Mobile include 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati, al costo di soli 5,99 euro al mese. L’attivazione parte da 2,99 euro per i clienti provenienti da operatori come Iliad, PosteMobile, Kena, CoopVoce, Daily e altri, mentre per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very il costo è di 29,90 euro. La SIM è gratis e la prima ricarica ha un importo di 6 euro. È possibile anche attivare un nuovo numero.

Tutto è facilmente gestibile tramite l’app ho., che consente di controllare i consumi, effettuare ricariche, ricevere assistenza e attivare servizi extra. Per chi vuole ancora più comodità, è disponibile anche l’eSIM, così da avere più numeri sullo stesso dispositivo senza scheda fisica.

Inoltre, grazie alla rete potenziata, ho. Mobile offre oggi navigazione anche in 5G e servizi esclusivi come il Turbo, attivabile a soli 1,29 euro in più al mese per navigare alla massima velocità, e la possibilità di scegliere un numero personalizzato. Non manca il VoLTE gratuito, per chiamate in alta definizione mentre si naviga in 4G.

E se l’offerta non ti convince? C’è la formula “Soddisfatti ho. Rimborsati”, con 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso in pochi clic.

Con 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile propone una tariffa chiara, conveniente e ricca di vantaggi extra. L’attivazione è rapida, anche tramite SPID, l’app è completa e intuitiva, e la rete garantisce prestazioni sempre elevate. Attiva ora ho. Mobile a 5,99 euro al mese.