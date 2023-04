Con Ho Mobile hai 130 GB a 6.99 euro al mese, ma ancora per poco

Sei alla ricerca di un piano di telefonia mobile conveniente che non comprometta la qualità? In tal caso, non guardare oltre l’attuale offerta di Ho Mobile, che ti offre 130 GB a 6.99 euro al mese.

Questa offerta, valida ancora per poco, non solo vanta minuti e SMS illimitati, ma include anche l’attivazione e la spedizione della SIM gratuitamente.

Questa offerta è particolarmente allettante per chi paga oltre 10 euro al mese per una quantità di giga limitata e servizi extra a pagamento.

È importante notare che l’offerta è disponibile solo per gli abbonati di operatori specifici, tra cui Iliad, Coop Voce, Fastweb e Poste Mobile.

Per verificare se rientra nella promo, ti suggeriamo di visitare la pagina dell’offerta per visualizzare l’elenco completo degli operatori.

Ho Mobile, 130 GB a 6.99 euro al mese fino alla fine di aprile: approfitta ora

Sia la fase di richiesta SIM che quella di attivazione sono notevolmente semplici da eseguire.

L’intero processo può essere svolto online, inclusa la verifica dei documenti, rendendolo veloce, senza problemi e facilmente accessibile a tutti.

Nel caso in cui il limite di 130 GB a 6.99 euro al mese ti sembra troppo poco, puoi optare per ulteriori 50 GB sottoscrivendo un’offerta dedicata a solo 1,00 euro in più al mese.

Ciò significa che per 7,99 euro puoi usufruire di un totale di 180 GB di dati al mese, ovvero 30 GB in più rispetto alla proposta iniziale.

Senza alcuna offerta, la quantità di dati sarebbe limitata a 150 GB. Tutte le opzioni sono ugualmente vantaggiose, quindi è una questione di preferenze personali.

Per approfittare dell’offerta e risparmiare una cifra considerevole sul tuo piano telefonico, clicca sul link qui sotto:

Inoltre, se ti incuriosisce il voWiFi, uno strumento che diventa utile in caso di scarso segnale, ti invitiamo a saperne di più. È importante notare che voWiFi non è correlato all’attuale offerta descritta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.