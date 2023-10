Con ho Mobile hai 180 giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese

Con Ho Mobile puoi ottenere ben 180 Giga di dati, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 7,99 euro al mese. È un’offerta incredibile che ti permette di restare connesso e in contatto con chiunque tu desideri, senza dover svuotare il tuo portafoglio.

ho Mobile: l’offerta a zero sorprese

La trasparenza è una priorità per Ho Mobile, quindi non dovrai preoccuparti di spiacevoli sorprese o costi nascosti. Con questa offerta ciò che vedi è ciò che ottieni. Con soli 7,99 euro al mese, avrai accesso a una quantità incredibile di dati per navigare, effettuare chiamate e inviare SMS illimitati.

Ho Mobile rende il processo di passaggio semplice e veloce. Hai il controllo su come desideri gestire la tua SIM:

Decidi se Mantenere il Tuo Vecchio Numero o Attivarne Uno Nuovo: Se sei legato al tuo numero attuale, puoi portarlo con te su Ho Mobile. In alternativa, se preferisci iniziare con un numero nuovo, l’opzione è a tua disposizione. Paga Online e Ricevi la SIM a Casa: Una volta scelta l’opzione, puoi effettuare il pagamento online e ricevere la tua SIM comodamente a casa tua. Una volta ricevuta, puoi attivarla facilmente tramite l’app Ho Mobile o in un’edicola convenzionata. Ritira e Attiva la SIM in Edicola: Se preferisci, puoi ritirare la tua SIM direttamente in un’edicola convenzionata. Potrai effettuare il pagamento in contanti o con carta e attivare la SIM sul posto. È un’opzione comoda per chi preferisce un approccio più tradizionale.

Con Ho Mobile, la scelta è tua, e il processo di passaggio è rapido e senza intoppi. Una volta attivata la tua SIM, potrai godere di 180 Giga di dati, chiamate e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta da Ho Mobile. Resta connesso con il mondo, naviga sul web e comunica con chi vuoi, il tutto a un prezzo imbattibile. Passa a Ho Mobile oggi stesso e inizia a risparmiare.

