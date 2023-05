Con Hostinger puoi gestire fino a 100 siti web a prezzo TOP

Se ti trovi alle prese con un numero significativo di siti Web, Hostinger potrebbe essere il servizio ottimale per te.

Non solo è incredibilmente conveniente, con uno sconto del 75% attualmente disponibile, ma ti consente anche di gestire fino a 100 piattaforme fornendoti 100 GB di spazio di memoria SSD.

Questa offerta è una scelta eccellente sia per i principianti che per i webmaster esperti, poiché si rivolge a coloro che hanno un grado di sofisticazione più elevato rispetto a un sito Web informativo di base.

Scegliendo Hostinger, ti verranno forniti tutti gli strumenti necessari per garantire un’esperienza d’uso eccezionale.

Il suo utilizzo della tecnologia LiteSpeed ​​Web Server, così come le soluzioni avanzate di memorizzazione nella cache e Object Cache per WordPress, lavorano all’unisono per ridurre significativamente i tempi di caricamento.

Ciò si tradurrà in un sito Web altamente reattivo e con un tempo di risposta estremamente rapido.

Puoi sentirti sicuro sapendo che sono sempre disponibili certificati SSL illimitati per crittografare il traffico web e proteggere le tue informazioni.

Il sito è ulteriormente protetto dagli attacchi DDoS attraverso l’uso dei nameserver CloudFlare.

Inoltre, sono disponibili backup automatici per prevenire qualsiasi perdita accidentale di dati. Aspettati un tempo di operatività del 99,9%.

Hostinger: fino a 100 siti web a prezzo TOP

Numerose funzionalità sono incluse nel piano Web Hosting di Hostinger, attualmente disponibile con uno sconto del 75%, che porta il costo mensile a 2,99 euro.

Avrai traffico senza limiti, fino a 100 siti web, 100GB di spazio su SSD, backup gratis con cadenza settimanale, certificato SSL, dominio e posta elettronica gratis, editor per la creazione del sito incluso, ottimizzazione per WordPress, 100 sottodomini per account, filtro anti SPAM aziendale e protocollo posta IMAP/SMTP.

Se ritieni di dover spostare il tuo attuale sito Web, non devi preoccuparti del costo del processo di migrazione.

Lo strumento di trasferimento è progettato per completare il processo automaticamente e gratuitamente.

Tuttavia, se riscontri problemi durante la migrazione, un team di agenti sarà disponibile per assisterti.

Ti guideranno attraverso il processo passo dopo passo e si assicureranno che tutto sia completato entro 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.