Con HYPE conto corrente a canone zero senza rinunciare a nulla

Di questi tempi, tantissime persone si sono poste l’obiettivo di eliminare quanti più costi fissi possibili, partendo proprio dal conto corrente, cercando quello a canone zero.

Tra le tante soluzioni online che prevedono costi fissi assenti o di piccola entità, HYPE è sicuramente quella migliore perché mette a disposizione dei propri clienti un conto con un pacchetto completo di servizi.

Già questo è sufficiente per far capire che si tratta di un’opzione davvero ottima, soprattutto per gli utenti nella fascia di età più giovane, i quali hanno la possibilità di accumulare denaro e di pagare ovunque senza problemi.

Ciò grazie alla carta virtuale MasterCard, che può essere tranquillamente usata dallo smartphone. Volendo, si può anche richiedere la carta fisica, che ha un costo una tantum pari a 9,90 euro.

Coloro che necessitano di una soluzione un po’ più completa, HYPE mette loro a disposizione il conto NEXT, che ha un costo mensile di 2,90 euro.

Con questa soluzione si ottiene un pacchetto di servizi completo a condizioni più che vantaggiose.

Conto HYPE, l’offerta ideale a canone zero

Il conto corrente HYPE, come abbiamo visto, è a canone zero, che resterà tale per sempre.

Con la carta virtuale si può non soltanto acquistare online ma anche nei negozi fisici pagando direttamente con lo smartphone usando Google Pay o Apple Pay.

È possibile anche inoltrare richiesta della carta di debito fisica, ma bisogna pagare 9,90 euro.

La ricarica massima del conto è fino a 15.000 euro all’anno ed è presente la funzione cashback con la quale si ottiene il 10% di rimborso sugli acquisti effettuati negli store convenzionati.

Oltre a poter accreditare lo stipendio sul conto, è possibile anche inviare gratuitamente bonifici SEPA, mentre per quelli istantanei si paga una commissione pari a 2 euro.

Per attivare questo conto basta accedere a questa pagina. Farlo significa affidarsi a una soluzione a zero spese con cui è possibile effettuare tutte le principali operazioni bancarie. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.