Con HYPE risparmi, investi e colleghi tutti i tuoi conti

Disponibile in versione gratuita, Next o Premium, il Conto HYPE ti permette di gestire il denaro in modo semplice e conveniente attraverso il tuo smartphone.

Il conto HYPE si può attivare completamente online in pochi minuti, senza dover presentare documenti cartacei. Una volta completata la registrazione, avrai subito la tua carta e le tue coordinate IBAN disponibili in app.

Potrai ricaricare il tuo conto HYPE e prelevare denaro senza commissioni in tutto il mondo. Inoltre, potrai consultare i movimenti del tuo conto in qualsiasi momento e impostare obiettivi di risparmio per gestire al meglio le tue finanze.

Grazie alla funzionalità Radar l’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico così saprai sempre quello che spendi. Potrai anche collegare a Radar altre banche per consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online senza saltare da un’app all’altra.

I conti HYPE Next e HYPE Premium includono anche gratuitamente una carta di debito Mastercard contactless che potrai utilizzare per i tuoi prelievi e pagamenti in tutto il mondo. HYPE ti garantisce la massima sicurezza, potrai infatti mettere in pausa la tua carta in qualsiasi momento direttamente dall’app, in caso di emergenza o per qualsiasi altra ragione.

Oltre a tutte queste comodità, Hype ti offre anche la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback sui tuoi acquisti online. Basterà fare shopping tramite l’app per ottenere il rimborso previsto per i prodotti e i servizi che compri.

Infine, grazie alle partnership con Gimmie5 e Bitpanda, HYPE ti offre la possibilità di iniziare ad investire (in fondi d’investimento, azioni frazionate, ETF e metalli) in modo semplice e conveniente a partire da 1€.

