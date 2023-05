Con HYPE risparmi, investi e tieni sotto controllo le spese

Hype è un conto online che ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e veloce, sia per quanto riguarda le spese quotidiane che per eventuali investimenti.

Il conto HYPE include IBAN italiano e carte di pagamento che possono essere utilizzate per gli acquisti online e in negozio, oltre ad un’app ricca di funzionalità per tenere sotto controllo le spese in modo efficace.

Il conto Hype è disponibile in versione Hype (gratuita), Hype Next (€2.90 al mese) e Hype Premium (€9.90 al mese). Nella versione gratuita Hype include una carta virtuale, mentre Hype Next e Hype Premium permettono di richiedere una carta di debito Mastercard fisica.

Le funzionalità di Hype

L’app di HYPE offre una sezione Radar per monitorare le entrate e le uscite del proprio conto, in questo modo si può sapere esattamente dove e come si sta spendendo il proprio denaro. L’app riconosce le spese e le organizza in automatico. In più, attivando un account Hype Next o Premium, è possibile collegare a Radar tutti i propri conti – anche quelli presso altre banche- così da poter consultare saldi e movimenti senza saltare da un’app all’altra.

Grazie alla funzionalità Box risparmi è possibile definire gli importi che si desiderano mettere da parte ogni settimana, mese o anno. Il Box risparmi può essere configurato in base alle proprie esigenze e aiuta a raggiungere i propri obiettivi di risparmio con più facilità.

Hype permette anche di ottenere fino al 10% di cashback sui propri acquisti. Basterà effettuare gli acquisti con HYPE tramite l’app e si otterrà sempre una percentuale della somma spesa come rimborso.

Infine, Hype offre accesso a servizi di investimento grazie alla partnership con Bitpanda e Gimme5, a servizi di credito e a prodotti assicurativi pensati per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

Per conoscere l’offerta completa di Hype clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.