Con Icedrive cloud storage a partire da 59€

Sei alla ricerca di un servizio di cloud storage dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto! Oggi parliamo di Icedrive, una soluzione che nasce con l’intento di offrire tanto spazio di archiviazione ad un costo ridotto. Non a caso, tantissimi utenti hanno già deciso di affidarsi ad Icedrive per archiviare i propri file senza rinunciare a sicurezza e privacy.

Oggi grazie ad una speciale offerta pensata per te puoi risparmiare una grande somma di denaro acquistando uno dei piani disponibili sulla pagina web dedicata.

Icedrive ti dà la possibilità di scegliere tra storage da 1 TB, 3 TB e 10 TB. A partire da soli 59 euro puoi acquistare l’abbonamento annuale per avere 1TB di storage. In alternativa, puoi scegliere l’abbonamento di cinque anni al costo di soli 189 euro. Non perdere altro tempo, affidati ad un servizio di cloud storage come Icedrive!

Icedrive: la soluzione cloud per le tue esigenze

Rispondere alle esigenze degli utenti che devono archiviare tantissimi file e documenti è obiettivo di Icedrive; ecco perchè ha deciso di realizzare una piattaforma perfetta per tutti. Inoltre, con IceDrive puoi finalmente proteggere i tuoi dati con una crittografia lato client a conoscenza zero.

Grazie all’apposita app Icedrive puoi accedere a tantissime funzionalità nuove e migliorate per gestire al meglio privacy e sicurezza dei tuoi dati.

Come accennato, hai la possibilità di scegliere tra abbonamento annuale o quinquennale. Con il piano annuale puoi acquistare 1 TB a 59 euro invece di 72 euro; 3 TB a 120 euro invece di 144 euro o 10 TB a 299 euro invece di 360 euro. Con il piano quinquennale, invece, 1 TB costa 189 euro invece di 360 euro; 3 TB costano 399 euro invece di 720 euro e 10 TB possono essere tuoi a 999 euro invece di 1.800 euro.

Ricorda che non hai nessun obbligo di abbonamento ricorrente o addebito diretto ma solamente un semplice pagamento per proteggere il tuo spazio di archiviazione per 5 anni! Non perdere altro tempo, puoi anche acquistare ora e pagare dopo con Klarna!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.