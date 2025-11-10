 Con il Black Friday di Internxt hai cloud storage a vita con il 90% di sconto
Internxt si conferma uno dei servizi di cloud storage migliori. E adesso con le offerte del Black Friday costa ancora meno: scopri le promo.
Internxt si conferma uno dei servizi di cloud storage migliori. E adesso con le offerte del Black Friday costa ancora meno: scopri le promo.

Necessiti di uno spazio cloud valido per sempre, dove trasferire i tuoi documenti, foto e video e custodirli in un posto sicuro, liberando la memoria del tuo device? Internxt è una delle soluzioni più pratiche e convenienti.

Ora i piani di questo servizio sono in sconto del 90% grazie all’offerta per il Black Friday. Momento migliore per scoprire i vantaggi di Internxt non c’è: vediamoli nel dettaglio.

Tutte le caratteristiche dei piani cloud di Internxt

Con Internxt hai a disposizione uno spazio sicuro dove ogni tuo file sarà cifrato con crittografia end-to-end e frammentato. Nessuno, nemmeno il provider stesso, potrà accedervi. Questo tool non è un semplice spazio cloud: potremmo definirlo come una vera e propria suite completa per la protezione digitale.

Infatti, Internxt mette a disposizione servizi come:

  • Antivirus;
  • VPN crittografata;
  • Autenticazione a due fattori;
  • Condivisione file protetta da password;
  • Backup sicuro;
  • Mail;
  • Cleaner.

I piani disponibili sono tre e le funzionalità disponibili variano in base al pacchetto scelto: Essential con 1TB di spazio a 160€ invece di 1600€, Premium con 3TB a 260€ invece di 2600€ e Ultimate con 5TB a 360€ invece di 3600€, con delle variazioni sui servizi extra. Il tutto senza abbonamenti ricorrenti: il pagamento è unico e potrai utilizzare lo spazio cloud per sempre, senza costi extra.

Approfitta ora della promozione: vai sul sito di Internxt e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Inclusa hai anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

10 nov 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
10 nov 2025
Link copiato negli appunti