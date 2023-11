Con il Black Friday Hostinger fino all’81% di sconto sul tuo sito web

Hostinger è una soluzione all-in-one per la gestione del tuo sito web. Questo servizio di web hosting ti permette di registrare un nome di dominio gratis, un indirizzo e-mail aziendale (per i professionisti) e tanto altro. Inoltre, grazie alla tecnologia LiteSpeed Web Server puoi massimizzare la velocità di caricamento del tuo sito. Hostinger ti assicura sempre prestazioni ottimizzate con soluzione cache avanzate. Se hai necessità di creare un sito WordPress pronto all’uso, puoi optare per l’hosting WordPress gestito di Hostinger. Installando il plugin Object Cache per WordPress potrai anche ridurre fino a 3 volte il tempo di risposta del sito. Se hai già un tuo sito web e desideri passare a Hostinger, il trasferimento verrà effettuato gratuitamente, in automatico e in sole 24 ore. Approfitta degli sconti del Black Friday 2023 di Hostinger, che ti permettono di risparmiare fino all’81% sul prezzo standard.

Hostinger: offerte imperdibili sui piani in abbonamento

Il piano Premium è la scelta migliore per un sito web personale. Tra le sue funzionalità principali vi sono prestazioni standard, possibilità di creare 100 siti web, 100 GB di memoria SSD, larghezza di banda illimitata, ma anche e-mail gratuite. Il suo prezzo è di 2,49 euro al mese, già scontato dell’81% sul prezzo standard. Se hai bisogno di prestazioni avanzate, puoi optare per il piano Business, al prezzo di 3,49 euro al mese, già scontato del 78%. Oltre ai vantaggi di Premium, potrai ottenere prestazioni incrementate (fino a 5x), 200 GB di memoria NVME e CDN gratuito. L’ultimo piano, Cloud Startup, offre prestazioni massime (fino a 10x), 300 siti web, 200 GB di memoria NVME e indirizzo IP dedicato. Il suo prezzo è di 9,99 al mese, già scontato del 50%. Tutti i piani si riferiscono agli ordini di 48 mesi e offrono anche 2 mesi extra gratis.

Dal lato sicurezza, con questo web hosting potrai ottenere certificati di sicurezza SSL illimitati per crittografare il traffico dei tuoi siti web. Con i nameserver protetti da Cloudflare hai un’ulteriore protezione contro potenziali attacchi DDoS. Naturalmente avrai anche la possibilità di effettuare backup automatici. Infine, grazie alla garanzia di uptime del 99,99%, avrai la certezza il tuo sito sia sempre online e funzionante. Passa a Hostinger e potrai contare sun un sito web efficace, rapido e sicuro al 100%.

