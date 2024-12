Con il conto aziendale HYPE Business puoi azzerare il canone con questa promo

HYPE Business è il conto aziendale progettato per soddisfare le esigenze di ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA alla ricerca di un modo semplice e moderno per gestire le proprie finanze, effettuare pagamenti e sfruttare una serie di servizi accessori. Lo apri online e il canone mensile è di 2,90 euro, ma puoi azzerarlo con la promo valida fino al 31 dicembre. Ti spieghiamo come funziona.

HYPE Business: paga per azzerare il canone

La promozione funziona in maniera molto semplice. Ti basterà ogni mese pagare con la tua carta HYPE Business in negozi fisici online, raggiungere la soglia minima complessiva di 750 euro e azzerare così il canone.

Con un conto HYPE Business avrai infatti un IBAN senza costi aggiuntivi e una carta di debito World Elite Mastercard con cui effettuare le tue spese. Entrate e uscite che potrai controllare direttamente dalla tua app sfruttando anche i box risparmio per programmare spese ed eventuali progetti futuri.

Naturalmente avrai inclusi anche bonifici ordinari e istantanei gratuiti, pagamenti F24 semplificati e istantanei, micro assicurazioni che ti proteggono da ogni imprevisto e l’interessante funzione Tax Manager, con cui potrai stimare e accantonare le imposte da pagare in anticipo. E, a tua disposizione, avrai anche un’assistenza tecnica dedicata 7 giorni su 7, anche su WhatsApp, chat e via email.

Apri adesso HYPE Business e inizia a gestire la tua impresa in modo facile, semplice e immediato.