Con il conto corrente Credem Link fino a 250 euro di buoni regalo Amazon

Credem Link è il conto digitale che ti premia offrendoti fino a 250 euro di buoni Amazon in regalo. L’iniziativa dell’istituto di credito è valida per i clienti Credem Link che portano in Credem un massimo di 10 amici. Costoro dovranno attivare a loro volta un conto corrente con Internet Banking, oltre a due ulteriori prodotti o servizi a scelta. Tra questi rientrano l’accredito dello stipendio o della pensione, la carta Ego Classic, la carta Credemcard, la domiciliazione delle utenze domestiche, la sottoscrizioni di mutui, assicurazioni o prestiti personali e altri servizi finanziari meglio specificati nelle note informative presenti sul sito della banca. Ogni amico presentato dà diritto ad un buono regalo Amazon da 25 euro ottenibile inserendo in fase di sottoscrizione il Codice riportato nell’app Credem.

I vantaggi del conto corrente online Credem Link

Fin qui abbiamo parlato dell’imperdibile promozione che regala 250 euro di buoni spendibili su Amazon.it, ma i vantaggi di Credem Link vanno oltre e sono davvero numerosi. Innanzitutto diciamo che il conto corrente online di Credem è a canone zero e mette a disposizione del cliente una squadra di consulenti in filiale o da remoto.

Credem Link include anche un carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone ero per il primo anno e poi al costo di 1,50 euro al mese. La carta permette di acquistare online, effettuare prelievi e completare pagamenti in Italia e all’estero anche tramite smartphone. Il cliente può comunque scegliere di avere in alternativa la carta di debito Credemcard sul circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per pagamenti o prelievi limitati alla sola Italia.

Credem aggiunge infine al suo conto digitale un servizio di Internet Banking a canone zero accessibile in ogni momento tramite PC o app Credem Mobile. Gli strumenti online consentono di effettuare bonifici e pagamenti F24 semplificato, pagare bollettini tramite QRcode e prenotare un appuntamento con un consulente in filiale o a distanza. Il tutto viene svolto in sicurezza tramite il riconoscimento biometrico.