Per il tuo e-commerce scegli Xpay Pro: zero canone e commissioni ribassate

Hai un’e-commerce e stai cercando una soluzione pratica per i pagamenti online dei tuoi clienti? Xpay Pro potrebbe essere la soluzione migliore. Specialmente in questo momento, dato che il canone è azzerato per sempre e le commissioni ribassate da 1,25% a 1,10%.

L’offerta però è limitata nel tempo: scadrà il prossimo 16 aprile, quindi non c’è da tergiversare troppo. Per avere queste condizioni vantaggiose basta andare sul sito di Nexi, ma prima di sottoscrivere la promozione vorrai sapere meglio come funziona e quali sono i suoi altri vantaggi. Scopriamolo.

Perché scegliere Nexi Xpay Pro per il tuo e-commerce

L’esperienza di acquisto assicurata da XPay Pro è di altissimo livello. Grazie alle sue funzionalità avanzate, questo servizio garantisce ai tuoi clienti un pagamento attraverso un’autenticazione semplice e rapida. Il tasso di accettazione sarà massimizzato, senza rinunce dal punto di vista della sicurezza. Tra i motivi per cui vale la pena scegliere questa piattaforma, vanno menzionati:

Pagina di cassa personalizzata : una pagina di pagamento integrata direttamente nel sito o app;

: una pagina di pagamento integrata direttamente nel sito o app; Pagamenti ricorrenti : vengono memorizzati i dati della carta per gli acquisti ripetuti;

: vengono memorizzati i dati della carta per gli acquisti ripetuti; Incassi dall’estero : pagamenti nella valuta dei tuoi clienti;

: pagamenti nella valuta dei tuoi clienti; Pagamenti con un semplice link: incluso in Xpay Pro c’è il servizio Pay-by-Link, che permette di accettare pagamenti tramite link condiviso via SMS, email o chat.

Inoltre, con Xpay Pro puoi accettare qualsiasi tipo di pagamento: sono oltre 30 i metodi di pagamento accettati, dai circuiti internazionali ai mobile payments.

Insomma, l’occasione è da non lasciarsi sfuggire. Zero costi di attivazione, zero commissioni di storno e zero spese di chiusura contratto sono un ulteriore elemento che rende questo sistema ancora più allettante. Per approfittare della promozione del momento basta andare sul sito di Nexi. Ricordiamo: c’è tempo fino al prossimo 16 aprile.