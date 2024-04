Apri Conto Arancio insieme al conto corrente e ottieni il 5%

Ottieni un rendimento davvero interessante per i tuoi risparmi con ING! Ti basta richiedere entro l’11 maggio Conto Arancio insieme a Conto Corrente Arancio, accreditando lo stipendio entro il 31 agosto, per avere il 5% annuo lordo per 12 mesi, sulle giacenze fino a 100.000€.

ING Conto Arancio: aprilo insieme al conto corrente e ottieni il 5%

Aprire Conto Arancio è molto semplice. L’intera procedura avviene online e puoi ulteriormente velocizzarla se utilizzi lo SPID. Richiedendo il conto deposito insieme al conto corrente, accreditando in seguito lo stipendio entro la data indicata, ottieni il 5% annuo lordo sui depositi fino a 100.000€ per 12 mesi senza alcun vincolo. Puoi infatti prelevare il denaro quando vuoi senza rischio di perdere gli interessi che hai già maturato.

Non hai uno stipendio da accreditare? Puoi comunque ottenere il 3% annuo lordo, sempre fino a 100.000€ e per 12 mesi. Superando i 12 mesi e i 100.000€, il tasso scende a un valore base di contratto, vale a dire l’1%.

Con Conto Arancio puoi prevedere quanto puoi ottenere dal 5% inserendo la cifra che hai intenzione di depositare nell’anteprima presente nella pagina dedicata, in modo da sapere già quanto potresti guadagnare coi tuoi soldi.

Inoltre non ha costi di gestione: puoi aprire, chiudere, prelevare, depositare e persino ottenere il rendiconto online senza alcuna commissione aggiuntiva. Per gestirlo, puoi accedere da PC con homebanking, oppure scaricare la comoda app per smartphone, con cui hai il controllo anche sul conto corrente.

Conto Arancio è abbinato, come tutti i conti depositi, a un IBAN, tramite cui puoi prelevare il denaro, spostandolo con un bonifico a qualsiasi tuo conto corrente oppure con un giroconto a Conto Corrente Arancio. Sempre con un bonifico puoi depositare altre somme da far fruttare.

Conto Arancio di ING è un conto deposito affidabile e conveniente che ti aiuta a far crescere i tuoi risparmi. Non perdere questa opportunità e aprilo prima del termine della promo!