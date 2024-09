Con il conto ING hai 100€ di buoni Amazon: usa questo codice

Stai cercando un conto corrente affidabile e conveniente? Con il conto ING Conto Corrente Arancio Più hai canone a zero, ma anche prelievi gratis e la carta di credito di credito è senza costi aggiuntivi. Non solo, non si pagano neanche bonifici SEPA (anche istantanei) e bollettini.

Ma non finisce qui: tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire il conto hanno 100€ di buoni Amazon in regalo. Basta utilizzare il codice ING2024 in fase di apertura del conto, attivare la Carta di Debito Mastercard ed effettuare il primo acquisto. Info e regolamento si possono leggere sul sito ufficiale di ING. Affrettati prima che scada!

Conto ING: come ottenere 100€ di buoni regalo

Se stai cercando un’opportunità per aprire un nuovo conto e ottenere vantaggi extra, Conto Corrente Arancio Più potrebbe fare al caso tuo! Basta una semplice attivazione e l’uso della Carta di Debito Mastercard per ottenere fino a 100€ di buoni regalo Amazon.

Ma come funziona? Ecco tutti i passaggi fondamentali da seguire:

Apri il Conto Corrente Arancio Più inserendo il codice ING2024 e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre;

e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre; Attiva il conto effettuando un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre;

di qualsiasi importo entro il 29 novembre; Attiva la Carta di Debito Mastercard e fai un qualsiasi acquisto entro il 29 novembre per ricevere il primo buono regalo Amazon dal valore di 50€;

e fai un qualsiasi acquisto entro il 29 novembre per ricevere il primo buono regalo Amazon dal valore di 50€; Spendi almeno 500€ con la Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre per ricevere il secondo buono Amazon 50€;

con la Carta di Debito Mastercard entro il 29 novembre per ricevere il secondo buono Amazon 50€; Cerca di mantenere attivi sia il Conto Corrente Arancio Più ( minimo di 200€ di saldo sul conto) sia la Carta di Debito Mastercard fino all’invio del premio.

Un’opportunità semplice e vantaggiosa per iniziare a risparmiare e guadagnare! Per aprire il Conto Corrente Arancio Più basta collegarsi alla pagina ufficiale della promozione.