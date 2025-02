Con il conto multivaluta Wamo gestisci il tuo business senza pensieri

Wamo è lo strumento finanziario flessibile, intuitivo e trasparente pensato per liberi professionisti, piccole imprese e startup. Collegandoti sul sito ufficiale puoi scoprire subito una piattaforma perfetta per semplificare la gestione dei tuoi affari, con tutto quello di cui hai bisogno incluso in un unico conto.

Wamo: fatturazione intelligente, conto multivaluta e non solo

Come detto, Wamo ti mette a disposizione diversi strumenti per gestire alla perfezione il tuo business. A cominciare dalla fatturazione intelligente, con cui creare e inviare le tue fatture in pochi secondi. Oltre a questo, puoi avere delle carte virtuali illimitate con cui tenere d’occhio le spese aziendali in modo sicuro. I prezzi sono sempre chiari e trasparenti e per ogni spesa aziendale riceverai fino all’1% di cashback.

Nel caso tu abbia clienti e fornitori internazionali, apprezzerai sicuramente la possibilità di gestire più valute grazie ai conti multi-valuta con IBAN in euro o sterline: con un massimo di 10 sub-account separati potrai anche organizzare al meglio la contabilità della tua impresa.

Sebbene non sia una banca, dunque, Wamo funziona proprio come se lo fosse dandoti però il vantaggio di una gestione smart e senza complicazioni: quindi, pagamenti locali e internazionali veloci, un supporto clienti reale ed efficiente e un livello di sicurezza altissimo grazie alla licenza EMI per darti un servizio affidabile e sicuro.

Wamo ti aiuterà a gestire le tue finanze in modo semplice, veloce e senza stress: scoprilo adesso.