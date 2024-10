Con il conto online Credem ottieni fino a 200€ in Buoni Amazon

Ultimi giorni dell’iniziativa di Credem Banca: gli utenti che scelgono di aprire il conto online Credem Link entro il 31 ottobre, usando il codice promozionale PROMO200, hanno la possibilità di ricevere fino a 200 euro in Buoni Regalo Amazon.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, che tra le altre cose comprende una carta di debito Mastercard utilizzabile all’estero, un servizio di Internet Banking completo e gratuito, e un’app mobile con cui si ha l’opportunità di gestire tutti gli aspetti del conto direttamente da smartphone e ovunque ci si trovi.

Il modulo online per aprire il conto Credem Link è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Credem.

Come ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem

L’iniziativa in corso di Credem Banca (Credito Emiliano) prevede l’apertura di Credem Link entro il 31 ottobre, inserendo nel campo apposito il codice promozionale PROMO200. Il coupon, per essere valido, va scritto tutto in maiuscolo.

In seguito, i nuovi clienti Credem possono scegliere se accreditare lo stipendio o la pensione sul conto appena aperto, oppure spendere con la carta di debito associata a Credem Link un importo complessivo di almeno 1.000 euro. Per ricevere il Buono Amazon da 200 euro bisogna soddisfare una di queste due operazioni entro la data del 30 novembre di quest’anno.

Se si rispetteranno i passaggi qui sopra, si riceverà il premio da 200 euro in Buoni Regalo Amazon. L’invio è previsto tra il 15 e il 31 gennaio 2025, come si legge sul regolamento dell’iniziativa Credem. Il Buono verrà recapitato direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’apertura del conto e si potrà usare su Amazon.it.

Per i dettagli completi della promozione si invita a consultare questa pagina del sito Credem.