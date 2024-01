Con il COUPON del 50% pagherai il Ferro da Stiro Verticale pochissimo!

Il versatile ferro da stiro verticale OLAYMEY si riscalda rapidamente, in soli 40 secondi, diventando prontamente operativo per la preparazione degli abiti prima di uscire o per un rapido rinfresco di capi già indossati durante la giornata. La sua progettazione impermeabile previene efficacemente eventuali spruzzi o fuoriuscite d’acqua, mentre la funzione di spegnimento automatico entra in azione in caso di surriscaldamento o mancanza d’acqua nel serbatoio, garantendo sicurezza e affidabilità.

Con un peso di soli 460 grammi, questo ferro da stiro verticale è leggero e facilmente trasportabile, risultando la scelta ideale per chi viaggia frequentemente o dispone di spazi limitati in casa. La sua portabilità si combina con un’efficace tecnologia di atomizzazione tripla, che eroga vapore secco su nanoscala ad alta temperatura e pressione. Questo innovativo approccio consente di stirare i vestiti senza lasciare umidità o macchie, garantendo una pulizia profonda e la rimozione del 99,99% di batteri e acari della polvere.

Oltre alla sua funzione principale, il ferro da stiro verticale OLAYMEY si dimostra versatile, permettendo anche di sterilizzare, pulire e umidificare. La sua capacità di generare alta pressione e vapore concentrato semplifica la cura di vari tipi di abbigliamento, inclusi quelli più delicati.