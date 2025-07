Con il Prime Day l’Amazfit Balance è a meno di 150€ con il 44% di sconto

Questa sull’Amazfit Balance è un’offerta davvero ghiotta e interessante: 44% di sconto per acquistare lo smartwatch a soli 142,40€. Un prezzo estremamente basso per un dispositivo completo, elegante e utilissimo per la vita quotidiana. Regalati (e regala) Amazfit Balance, approfittando dell’offerta di oggi!

3 ragioni per scegliere lo smartwatch Amazfit Balance

AI Fitness Coach e coach del sonno Zepp Aura

Misurazione composizione corporea

Autonomia fino a 14+ giorni

Molto più di uno smartwatch

Tra gli aspetti utili e interessanti di Amazfit Balance c’è il supporto alla tua salute, sia fisica che mentale. Anche senza che tu te ne renda conto, infatti, lo smartwatch raccoglie dati, parametri e informazioni così da restituirti indicazioni utili per il tuo benessere.

Considera anche che Amazfit Balance integra Zepp Flow, l’assistente digitale con GPT-4o che ti permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per la gestione di allarmi, sveglie e per rispondere ai messaggi vocali. Inoltre, è integrato anche l’assistente Amazon Alexa. Sempre dallo smartwatch puoi effettuare e rispondere alle chiamate, inviare SMS e ricevere le notifiche delle principali app installate sul tuo smartphone.

Se ancora non ti bastasse, Amazfit Balance integra la tecnologia NFC così che puoi associare tutte le tue carte ed effettuare pagamenti semplicemente dallo smartwatch. Non ti servono contanti, banconote e portafogli ingombranti, fai tutto semplicemente dall’orologio.

Ideale per chi…

Cerca equilibrio tra sport e recupero

Vuole un assistente digitale AI

Desidera pagamenti NFC al polso

Elegante, leggero, personalizzabile con oltre 200 quadranti, resistente al sudore e con un display AMOLED da 1,5” e un livello di luminosità di picco di 1.500 nit, Amazfit Balance è davvero uno smartwatch straordinario. Supporta anche il GPS e ti permette di consultare le mappe offline, per un’esperienza di navigazione davvero unica. Approfittando dell’offerta di oggi hai la possibilità di risparmiare il 44% e pagare Amazfit Balance solamente 142,40€.