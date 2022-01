Con Infinity strutturi il lavoro con il tuo team in un unico posto

Nell'era dello smart working, sapersi organizzare con i membri del proprio team anche a distanza è più che fondamentale. Spesso, però, i programmi gratuiti non permettono di strutturare il lavoro in maniera efficiente. Tutt'altro: proprio perché free, non possiedono i giusti strumenti, con il rischio di trasformare il piano di lavoro virtuale in un vero disastro disorganizzato. Esiste qualche software a pagamento in rete, ma la maggior parte offre abbonamenti mensili spesso costosi. Poi c'è Infinity: un incredibile tool che ti permette di organizzare e pianificare il tuo lavoro nel modo in cui più preferisci, sfruttando le tante funzionalità a disposizione. Il pezzo forte? La licenza lifetime: basterà acquistarlo una sola volta e sarà tuo, per sempre. E grazie alla promozione attiva, potrai anche risparmiare il 72% sull'acquisto di un nuovo piano a vita.

Infinity: come funziona?

Infinity è un tool tutto-in-uno che offre tantissime funzionalità, strumenti e risorse per qualsiasi team di lavoro. Per descriverlo al meglio, possiamo suddividerlo in quattro macro-sezioni.

Crea visualizzazioni diverse per diversi utilizzi. Colonne, tabelle, calendari, form, liste. Sarai tu a decidere quale tipo di visualizzazione vuoi sfruttare nel tuo piano di lavoro e quando. Passa facilmente da una all'altra all'interno della stessa cartella, o crea una nuova visualizzazione ogni volta che apri una nuova scheda in Infinity. Struttura il tuo lavoro, senza ingombri. Grazie alla presenza di cartelle e sottocartelle, sarai in grado di creare una struttura infinita all'interno delle bacheche e organizzare tutto il lavoro in modo ordinato e soprattutto facilmente accessibile. Personalizza l'intero flusso di lavoro a tuo piacimento. Organizza i dati in vari modi. Potrai filtrarli, ordinarli e raggrupparli. Potrai anche decidere quali vedere e quali nascondere. Crea e combina attributi all'interno dei tuoi articoli. Tutti gli attributi sono completamente personalizzabili. Il che significa che puoi usarli tutte le volte che vuoi, per far sì che funzionino al meglio per i tuoi progetti.

Migliore organizzazione = risultati migliori: è risaputo. Soltanto Inifnity ti aiuta ad essere sempre impeccabile. Oltre alle funzionalità già illustrate, sappi che avrai a disposizione oltre 50 modelli personalizzabili, per aiutarti a lavorare in modo più smart. Infinity vanta già oltre 21 mila clienti in tutto il mondo: se vuoi acquistare anche tu il piano lifetime a vita, grazie alla promozione potrai risparmiare il 72%, pagando così soltanto 149 dollari anziché 540. Il piano include: cinque membri, 25GB di spazio di archiviazione, accesso a tutte le funzioni, Supporto Clienti e, ovviamente, account a vita. Se non sei sicuro, entro 30 giorni dall'acquisto potrai richiedere il rimborso completo al 100%.