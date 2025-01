Con ING puoi avere un prestito in soli 5 minuti e senza inviare documenti

Devi sostenere una spesa improvvisa o vuoi fare un acquisto importante per il quale hai bisogno di liquidità? Con ING c’è la possibilità di ottenere un prestito personale con accredito della cifra richiesta in soli cinque minuti e senza la necessità di dover inviare documenti, certificati o pratiche burocratiche. Tutto in maniera semplice e smart direttamente dal proprio PC o dall’app dello smartphone. Scopri tutti i vantaggi di Prestito Arancio.

Come richiedere il Prestito Arancio

Accedendo alla relativa sezione di Prestito Arancio è possibile impostare l’importo del prestito da richiedere (fino a 50.000€) e la durata (fino a 120 mesi). In questo modo si ha una panoramica dettagliata di tutti i costi, dell’importo della rata e di tutte le condizioni del prestito.

Fin qui nulla di diverso da altre banche e istituti di credito. Le novità di ING riguardano soprattutto i clienti che hanno un Conto Corrente Arancio. Per loro, infatti, è possibile ottenere uno sconto dello 0,50% sul TAN (il tasso anno nominale) addebitando le rate del prestito sul Conto Corrente Arancio. Inoltre i clienti ING hanno accesso alla procedura rapida per ottenere il prestito in cinque minuti con accredito sul proprio Conto Arancio e senza dover inviare alcun tipo di documento.

In più, per rendere tutto ancora più sicuro e conveniente, è possibile sottoscrivere digitalmente la polizza Proteggi Prestito Arancio specifica per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e disoccupati. In caso di difficoltà o necessità il Prestito Arancio di ING prevede le opzioni Salto Rata e Riduci Rata. Con Salto Rata è possibile posticipare il pagamento di una rata per tre volte, mentre con Riduci Rata si può, per un massimo di due volte, ridurre l’importo delle rate.

Con tutti questi strumenti la richiesta di prestito non è solo veloce e comoda, ma anche sicura e flessibile per avere sempre il pieno controllo delle proprie spese.