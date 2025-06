Con Internxt metti al sicuro i tuoi file: il cloud crittografato in sconto dell'85%

Se stai cercando un modo sicuro e duraturo per archiviare le tue foto, video e documenti più importanti, Internxt è la soluzione da valutare ora. Il servizio di cloud storage crittografato offre in questi giorni un’offerta irripetibile: sconto dell’85% sui piani a vita, con la possibilità di pagare una sola volta e usare lo spazio per sempre.

Niente più abbonamenti mensili o rincari improvvisi: il tuo cloud personale, accessibile da qualsiasi dispositivo, è tuo per sempre. E se cambi idea? Internxt ti dà 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

Internxt: spazio cloud privato e sicuro, una volta per tutte

Internxt nasce per rispondere a un’esigenza precisa: proteggere davvero la tua privacy digitale. Ogni file che carichi viene crittografato direttamente sul tuo dispositivo con tecnologia AES-256 a conoscenza zero, frammentato e distribuito in modo che nessuno, nemmeno Internxt, possa accedervi.

Le tue password non vengono mai archiviate, e l’intera infrastruttura è open-source, trasparente e verificabile da chiunque. In più, il rispetto del GDPR europeo e le certificazioni ottenute da enti indipendenti come Securitum rendono Internxt una scelta solida per chi mette al primo posto la sicurezza dei propri dati.

L’attuale promozione di Internxt riguarda tre piani lifetime pensati per dire addio a ogni forma di abbonamento:

Il piano da 1 TB è ora a 135 euro (anziché 900);

è ora a (anziché 900); Il piano da 3 TB costa 285 euro (anziché 1900);

costa (anziché 1900); Il piano da 5 TB è in offerta a 435 euro (anziché 2900).

In pratica, paghi una volta sola e ottieni accesso illimitato e permanente ai tuoi file: che si tratti di foto, video, documenti di lavoro o di studio, puoi recuperarli in ogni momento, da qualsiasi dispositivo, con la massima protezione. Approfittare ora di questa offerta proposta da Internxt significa investire nella tua libertà digitale, evitando costi futuri e mantenendo sempre il controllo dei tuoi contenuti. Vai sul sito di Internxt e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.