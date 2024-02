Con Intrattenimento Plus hai Sky e Netflix a meno di 20€ al mese

La promo Intrattenimento Plus è l’offerta che ti permette di avere Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Una grande opportunità per portare il meglio del grande entertainment direttamente nel tuo salotto e in un unico dispositivo: il decoder Sky Q che si collega direttamente a internet senza l’uso della parabola.

Sky TV e Netflix insieme: ecco la promo Intrattenimento Plus

Grazie a questa offerta hai accesso ad una vasta gamma di serie, film e programmi TV. Potrai vivere le serie originali di Sky TV e goderti tutto il catalogo di Netflix, senza limiti di tempo o interruzioni, per un’esperienza davvero completa.

Potrai contare anche sull’app Sky Go che ti offre la possibilità di guardare i programmi Sky in qualsiasi momento e ovunque tu sia, direttamente dal tuo dispositivo preferito.

Il tutto sfruttando il decoder Sky Q con una serie di funzionalità innovative che migliorano ulteriormente l’esperienza di visione come la possibilità di registrare i tuoi programmi preferiti e guardare in diretta o in differita.

Sky TV e Netflix insieme è un’accoppiata da paura da non perdere: approfittane subito e attivala a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.