Con IONOS creare un sito web è più semplice

La creazione di un sito web viene vista da tante persone come un’operazione fuori portata. Il pensiero comune vuole infatti che a riuscirci siano soltanto i programmatori e gli esperti di informatica. In realtà le cose non stanno proprio così. Se già prima c’erano delle soluzioni che rendevano l’apertura di un sito da zero un’operazione non troppo complessa, ora l’intelligenza artificiale rende l’intera procedura un gioco da ragazzi.

Merito dei cosiddetti website builder con AI, strumenti offerti dalle principali aziende di web hosting per tutti coloro che non hanno alcuna conoscenza in campo informatico e di programmazione. Uno dei tool più interessanti al riguardo è quello proposto da IONOS: si chiama MyWebsite Now Starter e consente di realizzare un sito in soli tre passaggi.

In questi giorni il piano Plus della soluzione MyWebsite Now Starter di IONOS è disponibile gratis per un anno, anziché 18 euro al mese, per un risparmio dunque di 216 euro in 12 mesi. La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, è attivabile direttamente dalla pagina dedicata del sito ufficiale.

Creare un sito web con IONOS in 3 passaggi

Il primo step prevede la selezione di un template adatto alla propria attività o al progetto che si ha in mente per il proprio sito. IONOS mette a disposizione dei suoi utenti un’ampia selezione di temi, rendendo ancora più semplice la scelta.

Il passaggio successivo riguarda invece l’aggiunta dei contenuti. In questa fase si ha l’opportunità di usare le sezioni responsive progettate da web designer professionisti, per poi aggiungere testi e immagini, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Infine non rimane che il terzo e ultimo step: la personalizzazione del layout, con la possibilità di modificare l’aspetto, i colori e i font del sito con un solo clic. Quando poi è tutto pronto, si può procedere con la pubblicazione online del sito.