Con IONOS crei il tuo sito web con l'AI: il primo anno è gratis

AAprire un sito web non deve essere un’impresa ardua o dispendiosa. Con il website builder di IONOS, chiunque può realizzare un sito dall’aspetto professionale con un approccio intuitivo e passo passo, anche senza essere un esperto. Grazie alla promozione disponibile ora, il primo anno è regalato: risparmierai così ben 216 euro. Un’occasione d’oro per chi vuole iniziare online senza spendere eccessivamente.

IONOS offre tutto ciò che ti serve (AI compresa)

Con MyWebsite Now Starter di IONOS, la creazione di un sito web si riduce a tre semplici passaggi:

Scegli un templat e tra centinaia di opzioni;

e tra centinaia di opzioni; Aggiungi i tuoi contenuti, testi e immagini, grazie all’editor drag & drop;

i tuoi contenuti, testi e immagini, grazie all’editor drag & drop; Personalizza l’aspetto con colori, font e sezioni adattabili, quindi pubblica il tuo sito con un semplice clic.

Non dovrai preoccuparsi nemmeno di rendere il tutto responsive, perché ogni elemento è già ottimizzato per essere visualizzato da computer, tablet e smartphone. Le funzioni SEO integrate, poi, aiutano il tuo sito web a posizionarsi meglio sui motori di ricerca, aumentando di conseguenza la tua visibilità online.

Vera chicca è però l’integrazione con l’intelligenza artificiale, in grado di generare in pochi secondi contenuti originali e già ottimizzati. In più, hai accesso a una libreria di oltre 17 mila immagini professionali, che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi per migliorare il tuo sito web.

L’offerta IONOS include tutto il necessario per iniziare fin da subito: dominio e certificato SSL gratuiti, e-mail professionale, editor facile da usare, layout responsive, consulente personale IONOS, zero pubblicità e possibilità di aggiungere un e-commerce completo di opzioni di pagamento e spedizione.

Con il website builder di IONOS, realizzare un sito web professionale, ben fatto e ottimizzato è finalmente alla portata di tutti. Grazie all’intelligenza artificiale e ai numerosi elementi inclusi, il tuo progetto sarà pronto in un lampo. E per il primo anno, non dovrai spendere neanche un euro: grazie alla promozione ricevi 12 mesi gratuiti, risparmiando complessivamente ben 216 euro.