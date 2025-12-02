 Con IONOS crei un sito web professionale in modo semplice: è gratis per un anno
Attiva un piano IONOS e accedi a tutti gli strumenti del website builder AI senza costi aggiuntivi per 12 mesi.
Porta il tuo progetto online senza costi iniziali, grazie alla promozione IONOS: da oggi, e per un intero anno, potrai approfittare del website builder MyWebsite Now Starter senza alcun costo. Un servizio professionale completo e gratuito per ben 12 mesi, con dominio incluso e strumenti intuitivi: ecco tutti i dettagli.

Attiva ora il tuo pacchetto IONOS senza costi

Un’offerta esclusiva per creare subito il tuo sito web

Il website builder made in Germany di IONOS offre un’esperienza di editing tanto semplice quanto completa, perfetta per i principianti che vogliono realizzare un sito personale o aziendale. L’editor permette modifiche rapide grazie alle sezioni responsive e ai layout predefiniti, ottimizzati per adattarsi automaticamente a qualsiasi dispositivo. Con il drag & drop puoi organizzare le pagine con facilità e migliorare la visibilità grazie alle impostazioni SEO integrate.

La piattaforma mette a disposizione generatori basati su intelligenza artificiale per testi e immagini, utili per creare contenuti originali in pochi secondi. Il generatore di testo SEO e lo strumento di ottimizzazione ti aiutano a rendere le tue pagine più interessanti online. Inoltre, le palette colore AI offrono combinazioni professionali per un design sempre coerente e moderno.

Ricevi un anno di IONOS senza costi

Avrai inoltre accesso a un’ampia selezione di font leggibili e oltre 17 mila immagini royalty free per tutte le tue sezioni. Grazie alla dashboard unificata puoi gestire ogni aspetto del tuo nuovo sito web (o più siti web) da un’unica piattaforma. Attraverso l’interfaccia puoi monitorare i progressi, ricevere suggerimenti e accedere rapidamente alle app e agli altri servizi IONOS.

Nel pacchetto sono inclusi dominio e certificato SSL per tutta la durata del contratto, oltre a un’email professionale da 12 GB. L’installazione è immediata e non richiede competenze tecniche. A tutto questo si aggiungono assistenza dedicata e un sito senza pubblicità.

Grazie all’offerta attiva, IONOS ti offre un anno intero gratis per sfruttare tutte le funzionalità del suo website builder AI: richiedi subito 12 mesi senza costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 dic 2025

