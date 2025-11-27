Con IONOS hai un hosting gratis per un anno: la promo del Black Friday

In occasione del Black Friday, IONOS lancia una promozione particolarmente vantaggiosa sul suo servizio di Web Hosting, pensata per chi vuole sviluppare un sito senza affrontare subito dei costi. Attivando l’offerta sul sito ufficiale, è possibile utilizzare il piano gratuitamente per un anno intero, ottenendo tutte le funzionalità essenziali per avviare e gestire un progetto online .

Lo spazio NVMe SSD, le risorse server dedicate, le caselle email incluse e il dominio gratuito permettono di iniziare immediatamente con un pacchetto completo. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre la proposta di IONOS.

Tutti i vantaggi del piano Web Hosting gratuito di IONOS

La proposta comprende 200 GB di archiviazione su NVMe SSD, risorse potenziate del server e due caselle email già incluse, così da poter partire senza dover acquistare componenti aggiuntivi. Nel piano è compreso anche un dominio gratuito per il primo anno e un sistema di scansione antimalware che monitora e protegge costantemente il sito.

Per quanto riguarda le prestazioni, va menzionata la presenza di una CDN, tecnologia che migliora la velocità di caricamento e la stabilità anche in caso di picchi di traffico. L’infrastruttura ridondante e georidondante garantisce inoltre un livello di disponibilità estremamente elevato, superiore al 99,99%. Il sito resterà accessibile in qualunque momento. Il certificato SSL incluso permette infine di utilizzare il protocollo HTTPS, elemento fondamentale per la credibilità e la sicurezza degli utenti che visitano la pagina.

Se invece desideri realizzare il sito con un CMS, puoi farlo con facilità grazie all’installazione in un clic di piattaforme come WordPress, Joomla o Drupal. Allo stesso tempo, sono disponibili anche strumenti avanzati per sviluppatori e professionisti: PHP 8.2, accesso SSH e SFTP, comandi WP-CLI e gestione del file .htaccess, utili per lavorare in modo efficiente e scalare rapidamente quando il traffico aumenta.

In sostanza, la promozione di IONOS è una soluzione ideale tanto per principianti quanto per utenti esperti in cerca di un hosting completo e affidabile.