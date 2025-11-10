Con IONOS nuovo sito web con AI per tutti: ora in offerta gratis per 1 anno

Il provider hosting tedesco IONOS offre gratis per un anno il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now, ideale per progettare un sito web con la più ampia libertà creativa e in completa autonomia. Il piano in promozione include un website builder con AI che consente a tutti, anche alle persone senza esperienza in ambito informatico o di programmazione, di creare un sito in pochi clic.

Sempre nel piano Plus è incluso per il primo anno un dominio e una casella di posta elettronica con uno spazio da 12 GB. A proposito di spazio, IONOS mette a disposizione un hosting da 50 GB e fino a 200 pagine, più che sufficiente per avviare un progetto online di successo. In più sono presenti anche diversi strumenti AI, dal generatore di testo SEO allo strumento di ottimizzazione per i testi e il generatore di immagini AI.

Al termine dei 12 mesi gratuiti, il piano MyWebsite Now Plus di IONOS si rinnova a 18 euro al mese. Volendo, è possibile disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

MyWebsite: software online professionale per creare siti web

IONOS permette a tutti di creare un sito web da zero con il software online MyWebsite, con cui gli utenti possono aprire un blog, un sito di notizie o un negozio online dall’aspetto professionale senza conoscenze di programmazione. Tutto quello che bisogna fare è scegliere il template che meglio si adatta tra quelli disponibili, personalizzare gli elementi tramite il tool drag and drop e aggiungere contenuti e immagini in pochi clic.

A disposizione degli utenti ci sono anche numerosi widget che consentono di aumentare l’interattività con i visitatori del sito e integrare i vari profili social del proprio progetto, come possono essere Facebook, X e Pinterest. Il sito creato con MyWebsite Now Plus è inoltre compatibile al 100% con i dispositivi mobili.