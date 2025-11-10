 Con IONOS nuovo sito web con AI per tutti: ora in offerta gratis per 1 anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con IONOS nuovo sito web con AI per tutti: ora in offerta gratis per 1 anno

Con IONOS nuovo sito web con AI per tutti: ora in offerta gratis per 1 anno
Informatica Cloud & Hosting
Freepik

Il provider hosting tedesco IONOS offre gratis per un anno il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now, ideale per progettare un sito web con la più ampia libertà creativa e in completa autonomia. Il piano in promozione include un website builder con AI che consente a tutti, anche alle persone senza esperienza in ambito informatico o di programmazione, di creare un sito in pochi clic.

Sempre nel piano Plus è incluso per il primo anno un dominio e una casella di posta elettronica con uno spazio da 12 GB. A proposito di spazio, IONOS mette a disposizione un hosting da 50 GB e fino a 200 pagine, più che sufficiente per avviare un progetto online di successo. In più sono presenti anche diversi strumenti AI, dal generatore di testo SEO allo strumento di ottimizzazione per i testi e il generatore di immagini AI.

Al termine dei 12 mesi gratuiti, il piano MyWebsite Now Plus di IONOS si rinnova a 18 euro al mese. Volendo, è possibile disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

IONOS gratis per 1 anno

ionos mywebsite now plus offerta

MyWebsite: software online professionale per creare siti web

IONOS permette a tutti di creare un sito web da zero con il software online MyWebsite, con cui gli utenti possono aprire un blog, un sito di notizie o un negozio online dall’aspetto professionale senza conoscenze di programmazione. Tutto quello che bisogna fare è scegliere il template che meglio si adatta tra quelli disponibili, personalizzare gli elementi tramite il tool drag and drop e aggiungere contenuti e immagini in pochi clic.

A disposizione degli utenti ci sono anche numerosi widget che consentono di aumentare l’interattività con i visitatori del sito e integrare i vari profili social del proprio progetto, come possono essere Facebook, X e Pinterest. Il sito creato con MyWebsite Now Plus è inoltre compatibile al 100% con i dispositivi mobili.

IONOS gratis per 1 anno

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto

pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto
Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento
Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto

Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto
Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso

Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso
pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto

pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto
Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento
Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto

Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto
Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso

Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso
Federico Pisanu
Pubblicato il
10 nov 2025
Link copiato negli appunti