Con la fibra di Aruba puoi avere 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate GRATIS

La nuova offerta di Aruba per la sua fibra ultraveloce è molto interessante. Prima di tutto per il prezzo: per 6 mesi puoi pagarla infatti soltanto 17,69 euro senza alcun costo di attivazione. Devi soltanto verificare la copertura e poi procedere con l’attivazione. L’altro aspetto a sorpresa è che, abbonandoti, riceverai un codice con cui riscattare 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, da utilizzare su PC, console o dispositivi mobile e con cui divertirti con centinaia di titoli presenti nel catalogo.

I vantaggi della fibra di Aruba

Lo sconto speciale che ti permette di pagare la fibra soltanto 17,69 euro al mese per 6 mesi è già di per sé molto interessante. Abbonandoti puoi avere questi vantaggi:

Nessun costo di attivazione o migrazione. Flessibilità: puoi disdire il contratto quando desideri, con un costo di uscita di soli 20,00 €. Opzione Stop&Go per mettere la connessione in pausa quando necessario. Assegnazione di un indirizzo IPv6 statico. Assistenza e chat disponibili 24 ore su 24. Possibilità di ottenere sconti fino all’80% su altri prodotti Aruba.

Se preferisci puoi anche potenziare l’offerta aggiungendo altri servizi in fase di iscrizione. Poi, come detto, c’è la grande sorpresa: 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che ti permettono di avere accesso a una raccolta di oltre 100 giochi di alta qualità, la possibilità di giocare in multiplayer online con gli amici, un abbonamento per il catalogo di EA Play e Xbox Cloud Gaming per giocare anche da smartphone o tablet in cloud.

Tutto quello che devi fare è scegliere la tua offerta fibra e riceverai il codice promozionale direttamente via email dopo l’attivazione della connessione.