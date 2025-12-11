 Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas
Uno sconto di 36€ nella bolletta di luce e gas e prezzi bloccati fino a dieci anni: la proposta di NeN è una delle più interessanti.
Uno sconto di 36€ nella bolletta di luce e gas e prezzi bloccati fino a dieci anni: la proposta di NeN è una delle più interessanti.

NeN, società del Gruppo A2A ormai realtà consolidata nel mercato libero, propone una nuova iniziativa pensata per i nuovi clienti. La promo Provaci prevede uno sconto complessivo di 36€, distribuito in dodici mesi sulla bolletta luce e gas, indipendentemente dall’offerta scelta.

Un incentivo pensato per testare il fornitore. Detto questo, vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe proposte da NeN (anche in questo caso ci sono delle belle sorprese).

Le offerte a prezzo bloccato di NeN e le tariffe di dicembre

Negli ultimi mesi NeN ha attirato l’attenzione per una caratteristica molto rara nel panorama dei fornitori di energia: la possibilità di fissare il costo della materia prima luce per dieci anni. Una scelta che punta a offrire stabilità e prevedibilità dei costi, con bollette identiche di anno in anno. A questa proposta si affiancano due opzioni con prezzo fisso biennale, pensate per chi preferisce un orizzonte temporale più breve.

Le tariffe disponibili a dicembre sono:

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi
  • 10 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

Gas | Due

  • 0,385 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 9 euro al mese: costo da pagare per la quota fissa

La promo Provaci, valida su qualsiasi fornitura NeN, si attiva inserendo l’apposito codice in fase di sottoscrizione. L’azienda precisa che, entro i primi 15 giorni, ogni cliente può annullare l’attivazione senza alcuna conseguenza. Dopo questo periodo resta comunque possibile cambiare fornitore in ogni momento, senza penali né costi amministrativi.

Per approfittarne vai sul sito di NeN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

