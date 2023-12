Con la Stufetta di Imetec, il freddo sarà solo un brutto ricordo!

La stufetta Imetec Eco Rapid si presenta come la soluzione ideale per coloro che cercano un riscaldamento efficiente e sostenibile per la propria abitazione. Grazie alla innovativa funzione Eco, è possibile realizzare un risparmio energetico fino al 40% rispetto alla modalità Ultrarapid. La modalità Eco consente di diminuire la potenza di riscaldamento, mantenendo comunque una temperatura confortevole, risultando così una scelta intelligente per chi desidera un riscaldamento più sostenibile senza compromettere le prestazioni della stufetta.

La modalità Ultrarapid, d’altra parte, permette di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, risultando particolarmente utile quando si necessita di riscaldare velocemente un ambiente, come dopo una doccia calda o al rientro in casa durante una giornata fredda.

La stufetta Imetec Eco Rapid offre quattro diversi livelli di temperatura, da calda a molto calda, permettendoti di selezionare la temperatura più adatta alle tue esigenze specifiche. Con il termostato ambiente, puoi facilmente scegliere e mantenere automaticamente la temperatura desiderata, evitando sprechi energetici e garantendo un ambiente sempre confortevole.

La sua silenziosità, persino quando operativa alla massima potenza, rende la stufetta Imetec Eco Rapid ideale per l’utilizzo in ambienti dove il rumore deve essere mantenuto a un livello minimo, come la camera da letto o l’ufficio.

Scegli la praticità, l’efficienza energetica e la tranquillità con la stufetta Imetec Eco Rapid. Pagala solo 54,99€ grazie allo sconto del 21%.