Con la VPN di TotalAV proteggi la tua privacy online: basta 1,59€/mese

Navigare online senza protezioni significa lasciare tracce digitali che possono essere intercettate, monitorate o sfruttate da terzi. Con TotalVPN di TotalAV puoi evitare tutto questo e mantenere la tua attività online privata e sicura.

In questo momento, grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, è possibile attivare Ultimate VPN con l’80% di sconto, pagando soltanto 19€ per 12 mesi, equivalenti a 1,59€ al mese. Una soluzione completa per chi cerca sicurezza, velocità e libertà di accesso ai contenuti online.

Crittografa la navigazione sul web, dai impulso alla tua privacy online: prova TotalAV

TotalVPN di TotalAV è progettata per garantire un Internet più sicuro con un solo clic. La connessione viene crittografata, eliminando le “impronte” digitali e rendendo impossibile per hacker o curiosi tracciare la tua attività. Grazie alla funzione VPN Killswitch, anche in caso di interruzioni improvvise della connessione resti protetto, senza rischiare perdite di dati o esposizioni indesiderate.

La piattaforma di TotalAV supporta protocolli moderni come OpenVPN e IKEv2, che offrono il giusto equilibrio tra prestazioni e privacy. Questo significa poter navigare in sicurezza anche fuori casa, sfruttando app intuitive disponibili per desktop, smartphone e tablet. Le reti Wi-Fi pubbliche, spesso terreno fertile per attacchi informatici, diventano finalmente sicure con la protezione costante di TotalVPN.

Oltre alla sicurezza, questa VPN offre libertà. Con oltre 50 server super veloci distribuiti in più di 30 Paesi, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti anche se bloccati da restrizioni geografiche, godendoti streaming in alta qualità senza interruzioni.

L’abbonamento Ultimate VPN include inoltre Total Adblock, per eliminare gli annunci invasivi durante la navigazione, e una licenza TotalAV, che protegge i tuoi dispositivi da malware e virus.

Con l’attuale promo a 1,59€ al mese, TotalVPN si conferma una delle soluzioni più complete ed economiche per chi vuole anonimato, sicurezza e prestazioni elevate in un unico pacchetto.