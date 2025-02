Con Lastminute.com volo+hotel a Palma di Maiorca a meno di 200€

Se sognate una pausa dal freddo e dall’inverno, Lastminute.com ha l’offerta perfetta per voi: volo + hotel a Palma di Maiorca per 4 notti a meno di 200€. Un’occasione imperdibile per chi desidera staccare la spina e concedersi qualche giorno di relax tra spiagge dorate, acque cristalline e temperature miti.

Palma di Maiorca con Lastminute.com: sole, mare e cultura tutto l’anno

Capitale delle Baleari, Palma di Maiorca è una destinazione che affascina in qualsiasi stagione. Con una temperatura media invernale che si aggira intorno ai 20°C, è il luogo ideale per passeggiare lungo il Passeig del Born, scoprire l’imponente Cattedrale di Santa Maria o rilassarsi in una delle tante calette nascoste. Le spiagge come Playa de Palma e Cala Major offrono paesaggi mozzafiato e il fascino di un mare calmo anche nei mesi più freschi.

L’offerta di Lastminute.com non si ferma a Maiorca. Tra le altre mete in promozione troviamo ad Tenerife, isola dell’eterna primavera, con il suo clima perfetto e le spiagge vulcaniche uniche al mondo. Perfetta per chi cerca una combinazione tra relax e avventura, grazie al Parco Nazionale del Teide e alle escursioni nell’oceano per avvistare balene e delfini. Ma anche Minorca è tutta da scoprire, più selvaggia e incontaminata, con calette turchesi come Cala Macarella e Cala Mitjana, ideali per un’esperienza immersa nella natura.

Con Lastminute.com, potete prenotare il vostro soggiorno in strutture di qualità selezionate, combinando il volo a tariffe ultra convenienti. Maiorca, Tenerife, Minorca e molte altre destinazioni sul mare vi aspettano per una vacanza da sogno… senza spendere una fortuna!

Per prenotare basta andare sul sito di Lastminute.com.