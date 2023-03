Con le nuove offerte Sky risparmi fino a 40 euro al mese: cosa sapere

Se sei un appassionato di sport e di intrattenimento non puoi perderti le Superofferte di Sky.

Adesso puoi scegliere infatti tra due pacchetti convenienti e completi, che ti offrono il meglio di Sky a un prezzo speciale per 18 mesi: nel complesso potrai risparmiare fino a 40 euro al mese godendoti tutto il meglio della piattaforma e senza la necessità di avere una parabola.

Nuove Superofferte di Sky: in cosa consistono?

Le offerte mirano ad accontentare esigenze diverse. Se vuoi solo la TV via internet, puoi optare per il pacchetto Sky TV + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese anziché 45. Avrai accesso a tutta la Formula 1 e la MotoGP in esclusiva e in diretta, alle coppe europee di calcio, al tennis, al basket e a molti altri sport. E non solo: potrai goderti anche tutto l’intrattenimento di Sky, con serie TV, film, documentari e programmi per tutta la famiglia.

Con il pacchetto Sky TV + Sky Sport avrai anche l’esperienza di Sky Q via internet, che ti permette di vedere i tuoi programmi preferiti su più schermi e in 4K HDR. Inoltre, potrai attivare il servizio a partire da 9 euro anziché 148. E con l’app Sky Go potrai iniziare a vedere i programmi Sky da subito sul tuo smartphone, tablet o PC.

Se invece vuoi anche la connessione internet a casa tua, puoi scegliere il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a soli 34,80 euro al mese anziché 74,90. Avrai la fibra 100% ultraveloce di Sky Wifi, che ti garantisce una navigazione veloce e stabile. E avrai anche tutti i vantaggi del pacchetto Sky TV + Sky Sport: tutta la Formula 1 e lo sport di Sky in diretta esclusiva e l’intrattenimento di Sky sempre incluso.

Con il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport avrai anche l’esperienza di Sky Q via internet e l’app Sky Go. E potrai attivare il servizio a costo zero: l’attivazione di Sky Wifi è gratuita anziché 49 euro e quella di Sky Q via internet è a 9 euro anziché 148.

