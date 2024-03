Con le polizze viaggio Axa Assicurazioni sei coperto da ogni imprevisto

Se hai in programma un viaggio, le polizze di Axa Assicurazioni sono pensate per diversi livelli ed esigenze per permetterti di viaggiare tranquillo e al coperto da ogni imprevisto. Puoi scegliere fra tre differenti programmi, ognuno tarato per necessità differenti. Ti spieghiamo subito come funzionano.

Axa Assicurazioni: cosa includono le polizze viaggio

Axa Assicurazioni, come ti abbiamo anticipato, offre tre diversi livelli di copertura: Protezione Base, Protezione Media e Schermo Totale, ognuna pensata per esigenze diverse. Inoltre, proprio di recente sono stati introdotti due nuovi prodotti specifici per chi viaggia per studio (Polizza Studenti) e per gli amanti della montagna (Polizza Sci).

Queste polizze in generale ti danno accesso a una serie di garanzie fondamentali, tra cui copertura illimitata delle spese mediche, assistenza medica 24 ore su 24, rimborso per l’annullamento del viaggio, rimpatrio sanitario, copertura bagaglio, Responsabilità Civile Verso Terzi e molto altro ancora.

Axa Assicurazioni si premura di seguirti in ogni fase del tuo viaggio e non solo: hai l’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Viene garantiamo il rimborso per il ritardo aereo, la possibilità di coprire l’annullamento, la rinuncia o l’interruzione del viaggio, il rimborso delle spese per furto o smarrimento bagagli, il pagamento diretto delle spese mediche e l’assistenza per i tuoi cari a casa.

Insomma, c’è davvero di tutto: scopri subito i piani di Axa Assicurazioni e preparati a viaggiare senza preoccupazioni.